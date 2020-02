Futebol amador tem caso de mordida em pênis na França; agressor é suspenso por cinco anos

O caso aconteceu em novembro, e após investigação, o agressor foi punido

Em novembro, depois de um briga no jogo e entre SC Terville e AS Soetrich, dois times amadores da , um jogador mordeu o pênis de seu adversário e acabou banido do esporte por cinco anos.

Depois de uma partida intensa, um confronto aconteceu nos vestiários. Ao tentar separar uma briga, um jogador do Terville acabou levando a mordida de seu rival, obrigando-o a levar 12 pontos ao ser encaminhado para o hospital.

Por ter uma queixa prestada na polícia, o caso passou a ser investigado e o comitê disciplinar do distrito condenou o atleta do Soetrich a ficar cinco anos afastado do futebol e multou o clube em € 200.

O jogador contundido também foi punido. Por “atos de brutalidade” no vestiário e no estacionamento, ele ficará afastado até o final de junho. Neste caso, o clube também levou uma multa de € 200 pela “falta de reação dos dirigentes” diante à violência.