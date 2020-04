Futebol a portões fechados protege contra o coronavírus? Willian é cauteloso sobre assunto

O brasileiro expressou descontentamento caso a Premier League retorne com portões fechados

Enquanto a crise do coronavírus Covid-19 dá poucos sinais de melhora, federações ao redor do planeta já começam a pensar em opções para encerrarem suas temporadas: a mais popular até agora talvez sejam os portões fechados.

Desde competições brasileiras como o , o e o Brasileirão, até estrangeiras como a Premier League e a estão considerando terminar o ano com portões fechados. Willian, atacante do , ainda não está convencido.

Em entrevista concedida a Associated Press, o brasileiro declarou: "Mesmo se voltarmos sem torcedores no estádio, ainda terá contato físico entre os atletas. Não é opção ruim, mas temos que ter cuidado. Se eu jogo contra alguém e pego o vírus, vou voltar para casa e o passar para minha esposa e filhas. Temos que ser cuidadosos antes de voltar."

Com contrato com o Chelsea apenas até o fim de junho, Willian precisará contar com uma medida da Fifa para conseguir terminar a temporada: a entidade determinou que todos o vínculos que teriam seu fim em junho e julho fossem estendidos até o fim da temporada.

Atualmente na quarta colocação da Premier League, o Chelsea, caso a competição acabasse agora, estaria classificado para a Liga dos Campeões da UEFA, estando três pontos na frente do , quinto lugar. Se o , atual vice-líder, realmente for suspenso das competições europeias, a vantagem seria de cinco pontos, sobre tanto o quanto o .

O clube já sofreu com o novo coronavírus na Grã-Bretanha: o ponta Callum Hudson-Odoi, revelado pela base do Chelsea, contraiu o vírus em 11 de março. Hoje, o atleta já está curado, mas testes revelaram que ele participou de uma partida enquanto já estava doente.

As palavras de Willian são condizentes com a situação atual: estudem, tenham calma antes de retomarem as competições. Ainda num clima de muita indefinição, resta saber se as entidades terão realmente esta prudência.