FUT Birthday: quando acontece, DME, pacote grátis e novas cartas no FIFA 21

Celebração do 12º aniversário do modo Ultimate Team traz 13 novas cartas, DME, desafios e presente para os jogadores

A cada mês de março a EA Sports comemora o FUT Birthday, evento de aniversário do modo Ultimate Team, um dos mais populares do FIFA 21.

Na edição de 2021, que marca 12 anos da modalidade competitiva do game de futebol, foram adicionados cards especiais para jogadores, além de novos DMEs, os Desafios de Montagens de Elenco, onde é possível obter jogadores exclusivos concluindo tarefas no FIFA 21.

Quando começa o FUT Birthday?

O evento se iniciou às 15h desta sexta (26), como havia sido divulgado pela EA Sports, que também dava pequenos spoilers das cartas especiais que seriam lançadas. O novo conteúdo estará disponível por uma semana no FIFA 21, até dia 2 de abril.

Quais as novas cartas, desafios e DMEs?

🎉 Vamos comemorar!



O #FUTBirthday chegou:



- Itens de times e jogadores únicos, com 5 estrelas de pé fraco OU upgrades de habilidades e dribles.

- DMEs FUTBirthday e Objetivos.

- Recompensas por engajamento e mais!https://t.co/CXF1ljZ9zu#FIFA21 pic.twitter.com/GAIGMYADeu — EA SPORTS FIFA BRASIL (@EAFIFABR) March 26, 2021

O time principal traz 11 versões alternativas de jogadores do FUT, incluindo alguns dos mais populares entre os fãs, como Fernand Mendy (que ganhou 5 estrelas em dribles e pé ruim), Lucas Moura (que agora pode jogar como meia ou atacante) e Thiago Alcântara, que teve seus status turbinados para o nível 92.

Pelos desafios semanais, é possível obter gratuitamente uma carta nível 90 do atacante Huntelaar, que exige gols e assistências com times da Bundesliga. Nos DMEs, o veterano Podoksi aparece com um card excelente e bastante acessível.

Por fim, jogadores que fizerem o login no Ultimate Team durante a semana receberão uma premiação referente ao número de vezes que acessaram o FIFA 21 desde o seu lançamento. Os presentes de modestos Pacotes Ouro Premium Jumbo até os desejados Pacotes Ultimate.