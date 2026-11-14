Furto na mansão de Lassana Coulibaly: relógios de luxo avaliados em 60 mil euros são roubados

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Furto na mansão do meio-campista do Lecce, Lassana Coulibaly. Os ladrões levaram quatro relógios de alto valor, avaliados em cerca de 60 mil euros no total. O crime ocorreu na noite de 10 de novembro, quando os ladrões aproveitaram a ausência dos proprietários.

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Criminosos visaram a casa de Coulibaly, localizada na estrada entre Lecce e Arnesano. Segundo o Sportmediaset, após arrombarem a porta de entrada, os ladrões entraram na casa e vasculharam os cômodos, deixando tudo completamente revirado. Ao chegarem ao quarto, encontraram um armário de onde levaram quatro relógios de valor. O prejuízo, segundo uma estimativa inicial, seria de cerca de 60 mil euros.

Ainda não está claro se os ladrões levaram também outros objetos. Outras verificações estão em andamento para apurar se há mais bens desaparecidos. Os Carabinieri da Seção Radiomóvel e da unidade de Monteroni di Lecce foram ao local e realizaram os procedimentos necessários. As investigações continuam para reconstituir com precisão como ocorreu o furto e identificar os responsáveis.