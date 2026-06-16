O desempenho notável do jogador marroquino Ayoub Bouadi contra o Brasil, em sua estreia na Copa do Mundo, gerou grande polêmica na França, país pelo qual ele havia jogado em várias categorias de base, inclusive na seleção sub-21, antes de optar por defender as cores da seleção marroquina.
Bouadi tem 18 anos e joga pelo Lille, da França, e sua decisão de representar o Marrocos em vez da França gerou uma onda de críticas nos círculos esportivos franceses.
De acordo com declarações transmitidas pelo canal “RMC Sport”, o ex-jogador da seleção francesa Jérôme Rothen expressou seu descontentamento com a perda do talento de Bouadi pela França, criticando a comissão técnica liderada por Didier Deschamps.
Rothen disse: “Quando ouço as declarações de Deschamps, fico chocado. Não precisávamos esperar pelo seu desempenho contra o Brasil para saber que ele é um jogador excepcional, à frente de sua idade.”
E acrescentou: “Quando se tem um jogador jovem como ele, que representou as seleções da França nas categorias de base, o técnico e a federação devem entrar em contato com ele e convencê-lo de que seu futuro com a França está garantido”.
Rothen foi além ao comparar Bouaidi com os atuais meio-campistas da seleção francesa, considerando-o “melhor que Tchouameni e alguém que dá à equipe uma dimensão diferente de Rabiot e Manu Koné”.
Bouadi havia liderado a seleção francesa sub-21 durante a última pausa internacional antes da Copa do Mundo, mas decidiu representar o Marrocos após ser excluído da lista final de Deschamps.
O brilhante desempenho do jogador do Lille contra o Brasil reacendeu o debate na França sobre a gestão de talentos com dupla nacionalidade, num momento em que muitos consideram que a Federação Francesa perdeu um dos principais jogadores da nova geração para os “Leões do Atlante”.