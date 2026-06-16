Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

Traduzido por

Furioso ataque da França a Deschamps por ter dispensado Bouadi: estamos chocados!

Marrocos
França
A. Bouaddi
Copa do Mundo
Marrocos
França

Um talento excepcional aos 18 anos

O desempenho notável do jogador marroquino Ayoub Bouadi contra o Brasil, em sua estreia na Copa do Mundo, gerou grande polêmica na França, país pelo qual ele havia jogado em várias categorias de base, inclusive na seleção sub-21, antes de optar por defender as cores da seleção marroquina.

Bouadi tem 18 anos e joga pelo Lille, da França, e sua decisão de representar o Marrocos em vez da França gerou uma onda de críticas nos círculos esportivos franceses.

De acordo com declarações transmitidas pelo canal “RMC Sport”, o ex-jogador da seleção francesa Jérôme Rothen expressou seu descontentamento com a perda do talento de Bouadi pela França, criticando a comissão técnica liderada por Didier Deschamps.

Rothen disse: “Quando ouço as declarações de Deschamps, fico chocado. Não precisávamos esperar pelo seu desempenho contra o Brasil para saber que ele é um jogador excepcional, à frente de sua idade.”

E acrescentou: “Quando se tem um jogador jovem como ele, que representou as seleções da França nas categorias de base, o técnico e a federação devem entrar em contato com ele e convencê-lo de que seu futuro com a França está garantido”.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Senegal crest
Senegal
SEN
Copa do Mundo
Escócia crest
Escócia
SCO
Marrocos crest
Marrocos
MAR

Rothen foi além ao comparar Bouaidi com os atuais meio-campistas da seleção francesa, considerando-o “melhor que Tchouameni e alguém que dá à equipe uma dimensão diferente de Rabiot e Manu Koné”.

Bouadi havia liderado a seleção francesa sub-21 durante a última pausa internacional antes da Copa do Mundo, mas decidiu representar o Marrocos após ser excluído da lista final de Deschamps.

O brilhante desempenho do jogador do Lille contra o Brasil reacendeu o debate na França sobre a gestão de talentos com dupla nacionalidade, num momento em que muitos consideram que a Federação Francesa perdeu um dos principais jogadores da nova geração para os “Leões do Atlante”.

Publicidade