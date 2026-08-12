Uma informação importante antes de mais nada: não dá para descartar que a situação de algumas pessoas abordadas neste texto já tenha mudado de novo entre a publicação e este exato momento. Talvez Nicolas Jackson tenha sido vendido, talvez alguém tenha sido emprestado, talvez também tenha acontecido alguma outra coisa com algum outro jogador ligado ao Chelsea. Porque, no momento, há muitos casos assim. Na quarta-feira, por exemplo, a contratação de Pep Chavarría por 19 milhões de euros mais bônus, segundo relatos, foi oficializada.

No fim das contas, porém, a questão aqui nem é sobre peças isoladas do mosaico. E sim sobre a "obra completa" que o Chelsea apresenta nestes dias. Até mesmo para os próprios padrões, o clube londrino vive uma janela de transferências bastante insana. O Chelsea está reunindo um elenco de dimensões históricas. Tanto no que diz respeito ao número de jogadores quanto aos custos.

Primeiro, um olhar para trás: desde a aquisição pelo conglomerado de investidores BlueCo, liderado por Todd Boehly, em 2022, o Chelsea se especializou em contratar em massa talentos caros e com potencial de desenvolvimento. O lema é: contratar o maior número possível de talentos, dar a eles contratos o mais longos possível e depois torcer para que seus valores de mercado aumentem. Isso funcionou às vezes e às vezes não.

Acima de tudo, porém, com essa estratégia o sucesso esportivo sustentável não veio. O Chelsea até venceu o Mundial de Clubes em 2025, mas na Premier League terminou apenas nas posições 12, 6, 4 e 10 desde a aquisição. Na temporada passada, o Chelsea queimou dois treinadores, Enzo Maresca e Liam Rosenior, e perdeu a classificação para a competição internacional.

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Veteranos complementam a seleção de talentos do Chelsea

Agora, Xabi Alonso deve dar jeito nisso, e isso até combina bastante. Como o Chelsea, Alonso um dia representou sucesso, mas ele também olha para um passado recente complicado, incluindo a demissão no Real Madrid. No Chelsea, Alonso providenciou de imediato um ajuste de estratégia no mercado de transferências. "Queremos um elenco que tenha o equilíbrio certo entre qualidade e mentalidade", explicou ele logo após sua chegada.

Na visão dele, todos esses talentos precisam de mais experiência ao lado deles - e vamos nessa! O nome dos sonhos, Granit Xhaka (33), não estava disponível. Em compensação, o Chelsea contratou dois veteranos ingleses. O meio-campista Jordan Henderson (36) chegou sem custos, vindo do Brentford, e o atacante Danny Welbeck (35) por seis milhões de euros, vindo do Brighton & Hove Albion.

O desejo de Alonso por experiência (ou melhor, "mentalidade") não amenizou ao mesmo tempo a fome dos dirigentes por talentos com potencial de desenvolvimento. 57 milhões pelo lateral-direito Marco Palestra (21), da Atalanta. 50 milhões pelo ponta direita Geovany Quenda (19), do Sporting. 40 milhões pelo meio-campista Valentin Barco (22), do clube parceiro Racing Strasbourg. E assim por diante até chegar a: 2,4 milhões pelo atacante Dastan Satpaev (18), do Kairat Almaty.

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Morgan Rogers é o quinto jogador mais caro da história do futebol

Além disso, vários jogadores emprestados retornaram, por exemplo Nicolas Jackson, do Bayern de Munique, e alguns que estavam estacionados em Estrasburgo. O antigo grande nome de esperança Mykhaylo Mudryk celebrou recentemente seu retorno em um amistoso, após o fim de sua suspensão por doping de quase dois anos. Ah, sim, quase esquecemos: Morgan Rogers chegou por 138 milhões de euros, vindo do Aston Villa. Com isso, o meia de 23 anos se tornou a quinta transferência mais cara da história do futebol.

No total, o Chelsea investiu 408 milhões de euros nesta janela de transferências. É, com ampla folga, o maior valor entre todos os clubes do mundo, com o Tottenham aparecendo bem atrás na segunda posição. O atual recorde de gastos de um clube em uma janela de transferências foi estabelecido pelo Liverpool no verão passado, com 483 milhões. Com a transferência de Pep Chavarria (28, Rayo Vallecano), anunciada agora pelo Chelsea, a marca dos 400 milhões foi superada.

O lateral-esquerdo espanhol é o 17º novo jogador deste verão, enquanto apenas seis saíram até aqui. Apesar das receitas com a venda, entre outros, de Andrey Santos e Marc Cucurella, o saldo de transferências do Chelsea, de menos 246 milhões, também não encontra rival no mundo.

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Chelsea: 25 jogadores podem sair, segundo relatos

O elenco do Chelsea conta atualmente com 39 jogadores; mesmo para os padrões da Premier League, é um número inacreditável. Nenhum dos 39 contratos termina em 2027, e 34 deles ainda têm validade de pelo menos mais três anos. Atualmente, o Chelsea tem oito zagueiros (todos avaliados pelo Transfermarkt em ao menos dez milhões de euros), oito laterais, após a chegada de Chavarria, e, para completar, sete centroavantes.

Agora, após a febre de compras, deve vir a grande onda de saídas. No sábado, o jornal inglês Sun informou que 25 jogadores poderiam deixar o clube em princípio. Entre eles, o retornado Jackson, a promessa inglesa do ataque Liam Delap (especulado no Aston Villa), Mudryk e o ex-emprestado do Borussia Dortmund Aaron Anselmino. Se não aparecerem interessados, ainda existe a possibilidade de despachar de última hora jogadores indesejados para o clube parceiro em Estrasburgo pouco antes do fechamento da janela.

Aliás, caso a oferta seja a certa, até nomes importantes da temporada passada são considerados possíveis candidatos à venda. Como o ponta direita Pedro Neto ou o motor do meio-campo Enzo Fernandez, que já foi ligado a Real Madrid e Manchester City. Caso Fernandez saia, o Chelsea poderia intensificar os esforços por Martin Zubimendi, suposto jogador desejado por Alonso, do rival local Arsenal.

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Chelsea se envergonhou recentemente contra um clube da Malásia

Nesse cenário completamente indefinido, Alonso prepara seu time montado às pressas para a nova temporada - e isso, sem surpresa, vem funcionando apenas de forma irregular. A uma vitória apertada sobre o Western Sydney Wanderers seguiram derrotas para Tottenham e Juventus. Para conseguir dar minutos ao maior número possível de jogadores, o Chelsea marcou no fim de semana logo dois amistosos em um intervalo de 24 horas.

Uma equipe titular bastante qualificada ao menos conseguiu um resultado respeitável com o 3 a 0 sobre o Milan no sábado, antes de, no domingo, uma formação reserva (com Jackson, Estevao e Jamie Gittens, entre outros) passar vergonha contra o Johor DT, da Malásia. Só graças a dois pênaltis convertidos por Delap e a um gol contra nos minutos finais foi possível arrancar um 3 a 3. A Sun , conhecida por seus trocadilhos, estampou "Alon-so bad", enquanto o Daily Mail falou em uma "farsa".

No dia 24 de agosto, o Chelsea inicia a nova temporada com um jogo fora de casa contra o Fulham. Quem ainda estará no elenco até lá e como será a escalação inicial parecem, no momento, questões totalmente em aberto.