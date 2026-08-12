Uma informação importante antes de tudo: não dá para descartar que a situação de algumas pessoas abordadas neste texto já tenha mudado de novo entre a publicação e este exato momento. Talvez Nicolas Jackson tenha sido vendido, talvez alguém tenha sido emprestado, talvez alguma outra coisa também tenha acontecido com algum outro jogador ligado ao Chelsea. Porque, no momento, há muitos assim. Na quarta-feira, por exemplo, foi oficializada a contratação de Pep Chavarría por 19 milhões de euros mais bônus, segundo os valores divulgados.

No fim das contas, porém, a questão aqui nem é sobre peças isoladas do mosaico. E sim sobre a "obra de arte total" que o Chelsea apresenta nestes dias. Até para os seus próprios padrões, o clube londrino vive uma janela de transferências bastante insana. O Chelsea está montando um elenco de proporções históricas. Tanto no que diz respeito ao número de jogadores quanto aos custos.

Primeiro, um olhar para trás: desde a aquisição pelo conglomerado de investidores BlueCo, liderado por Todd Boehly, em 2022, o Chelsea se especializou na contratação em massa de talentos caros e com potencial de desenvolvimento. O lema é: contratar o maior número possível de talentos, dar a eles contratos o mais longos possível e depois torcer para que seus valores de mercado aumentem. Às vezes isso funcionou, às vezes não.

Acima de tudo, porém, o sucesso esportivo sustentável não veio com essa estratégia. O Chelsea até venceu o Mundial de Clubes em 2025, mas desde a aquisição terminou a Premier League apenas nas posições 12, 6, 4 e 10. Na temporada passada, o Chelsea queimou dois treinadores, Enzo Maresca e Liam Rosenior, e perdeu a classificação para a competição internacional.

IMAGO

Veteranos complementam a seleção de talentos do Chelsea

Agora, Xabi Alonso deve dar jeito nisso, e na verdade isso combina bastante. Assim como o Chelsea, Alonso já representou sucesso, mas ele também olha para um passado recente complicado, incluindo a demissão no Real Madrid. No Chelsea, Alonso providenciou rapidamente um ajuste de estratégia no mercado de transferências. "Queremos um elenco que tenha o equilíbrio certo entre qualidade e mentalidade", explicou ele logo após sua chegada.

Na opinião dele, todos esses talentos precisam de mais experiência ao lado deles - e mãos à obra! O nome dos sonhos, Granit Xhaka (33), não estava disponível. Em compensação, o Chelsea contratou dois veteranos ingleses. O meio-campista Jordan Henderson (36) chegou sem custos vindo do Brentford, e o atacante Danny Welbeck (35) veio por seis milhões de euros do Brighton & Hove Albion.

O desejo de Alonso por experiência (ou melhor, "mentalidade") não aliviou ao mesmo tempo a fome dos dirigentes por talentos com potencial de desenvolvimento. 57 milhões pelo lateral-direito Marco Palestra (21), da Atalanta Bergamo. 50 milhões pelo ponta direita Geovany Quenda (19), do Sporting Lisboa. 40 milhões pelo meio-campista Valentin Barco (22), do clube parceiro Racing Estrasburgo. E assim por diante até chegar a: 2,4 milhões pelo atacante Dastan Satpaev (18), do Kairat Almaty.

Getty Images

Morgan Rogers é o quinto jogador mais caro da história do futebol

Além disso, vários jogadores emprestados retornaram, por exemplo Nicolas Jackson, do Bayern de Munique, além de alguns que estavam estacionados em Estrasburgo. O ex-grande esperança Mykhaylo Mudryk comemorou recentemente seu retorno em um amistoso após o fim de sua suspensão por doping de quase dois anos. Ah, sim, quase esqueci: Morgan Rogers chegou do Aston Villa por 138 milhões de euros. Com isso, o meia de 23 anos se tornou a quinta transferência mais cara da história do futebol.

No total, o Chelsea investiu 408 milhões de euros nesta janela de transferências. É, com ampla folga, o maior valor entre todos os clubes do mundo, com o Tottenham Hotspur aparecendo bem distante no segundo lugar. O recorde anterior de gastos de um clube em uma janela de transferências foi estabelecido pelo Liverpool no verão passado, com 483 milhões. Com a transferência de Pep Chavarria (28, Rayo Vallecano), anunciada agora pelo Chelsea, a marca de 400 milhões foi superada.

O lateral-esquerdo espanhol é o 17º novo jogador deste verão, enquanto apenas seis saíram até agora. Apesar das receitas com as vendas, entre outros, de Andrey Santos e Marc Cucurella, o saldo de transferências do Chelsea, de menos 246 milhões, também não tem igual no mundo.

IMAGO

Chelsea: 25 jogadores podem sair, segundo informação

O elenco do Chelsea conta atualmente com 39 jogadores; mesmo para os padrões da Premier League, é um número inacreditável. Nenhum dos 39 contratos se encerra em 2027, e 34 deles ainda têm validade de pelo menos mais três anos. O Chelsea atualmente conta com oito zagueiros centrais (todos avaliados pelo Transfermarkt em pelo menos dez milhões de euros), com - após a chegada de Chavarria - oito laterais e, para coroar, sete centroavantes.

Depois da farra de contratações, agora deve vir a grande onda de saídas. No sábado, o jornal inglês Sun informou que 25 jogadores poderiam, em princípio, deixar o clube. Entre eles, o retornado Jackson, a promessa inglesa de ataque Liam Delap (especulado no Aston Villa), Mudryk e o ex-emprestado do Dortmund Aaron Anselmino. Se não aparecerem interessados, ainda existe a possibilidade de empurrar jogadores indesejados, pouco antes do fim da janela, para o clube parceiro em Estrasburgo.

Aliás, se a quantia oferecida for a certa, até mesmo destaques da temporada passada são considerados possíveis candidatos à venda. Como o ponta direita Pedro Neto ou o motor do meio-campo Enzo Fernandez, que já foi ligado a Real Madrid e Manchester City. Caso Fernandez saia, o Chelsea poderia intensificar os esforços por Martin Zubimendi, suposto jogador desejado por Alonso, do rival local Arsenal.

IMAGO

Chelsea se envergonhou recentemente contra um clube da Malásia

Nesse cenário totalmente indefinido, Alonso prepara seu time montado às pressas para a nova temporada - e isso, sem surpresa, funciona apenas de forma irregular. A uma vitória apertada sobre o Western Sydney Wanderers seguiram-se derrotas para Tottenham e Juventus. Para poder dar minutos ao maior número possível de jogadores, o Chelsea marcou no fim de semana logo dois amistosos em um intervalo de 24 horas.

Uma equipe titular bastante qualificada ao menos conseguiu um resultado respeitável com o 3 a 0 sobre o Milan no sábado, antes de, no domingo, uma formação de reservas (com, entre outros, Jackson, Estevao e Jamie Gittens) passar vergonha contra o Johor DT, da Malásia. Só graças a dois pênaltis convertidos por Delap e a um gol contra nos minutos finais foi possível arrancar um 3 a 3. Conhecido por seus trocadilhos, o Sun manchetou "Alon-so bad", enquanto o Daily Mail falou em uma "farsa".

No dia 24 de agosto, o Chelsea inicia a nova temporada com um jogo fora de casa contra o Fulham. Quem ainda estará no elenco até lá e como será a equipe titular parecem, neste momento, questões totalmente em aberto.