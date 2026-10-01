Fúria intensa e crise iminente: novo jogador deixa a concentração da seleção do Egito após Mohamed Salah

Um novo jogador deixou a concentração da seleção do Egito, realizada durante o período da data Fifa, dias depois da saída de Mohamed Salah, astro do Trabzonspor da Turquia, que também deixou o grupo.

Salah saiu da concentração da seleção do Egito após a partida contra Angola, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações, que terminou com empate sem gols, tendo sido substituído durante o segundo tempo.

A Federação Egípcia anunciou que Salah deixou a concentração e desfalcará a partida contra o Sudão do Sul, pelas mesmas eliminatórias, por conta de o jogo ser disputado em um gramado de "tartan", sobre o qual ele não pode jogar.

Nesta quinta-feira, o Nice, da França, anunciou a saída de seu jogador Mohamed Abdelmonem da concentração da seleção do Egito, antes do amistoso contra a África do Sul, em meio a um acordo mútuo entre as duas partes.

Mohamed Abdelmonem se juntou à lista da seleção do Egito na última convocação, mas não participou da partida contra Angola nem viajou ao Sudão do Sul, por receio de uma lesão no gramado de "tartan".

O Nice emitiu nesta quinta-feira um comunicado oficial no qual afirmou: "Em acordo mútuo com a comissão da seleção egípcia, Mohamed Abdelmonem deixou a concentração da seleção para preservar sua forma física e sua integridade".

E completou: "Esta decisão foi tomada em conjunto, tendo em vista as condições sob as quais foi disputada a partida das eliminatórias da Copa Africana de Nações, especialmente em um campo de grama sintética, e com o desejo comum de não arriscar a saúde do jogador".

E acrescentou: "O Nice faz todo o possível para garantir que Mohamed, assim como todos os seus jogadores internacionais, possa se juntar à seleção de seu país e representá-la nas melhores condições possíveis, com atenção especial à sua saúde, recuperação e integridade física".

E concluiu: "O clube gostaria de agradecer à comissão da seleção egípcia pelo acordo mútuo e pela compreensão, e pelo trabalho que realizaram com Mohamed durante esta convocação. Mohamed dará agora continuidade ao seu trabalho com o Nice para se preparar nas melhores condições para os próximos desafios".

O curioso, porém, é que foi o Nice quem anunciou a notícia da saída de Mohamed Abdelmonem da concentração, enquanto a Federação Egípcia não divulgou qualquer esclarecimento até o fechamento destas linhas.

Por sua vez, o comunicador Ahmed Shobeir afirmou, em declarações ao rádio: "Mohamed Abdelmonem também não estará presente na partida contra a África do Sul (no próximo domingo), e, com muita clareza, há uma mágoa, uma grande mágoa, entre Mohamed Abdelmonem e as comissões técnica e administrativa".

E prosseguiu: "Espero que o assunto se encerre o quanto antes entre a comissão técnica da seleção e Abdelmonem, em vez de escalar de forma significativa, porque eles estão magoados com ele e têm razão".

E acrescentou: "Eu não sou injusto com nenhum jogador, mas a comissão técnica tem razão em estar irritada com Mohamed Abdelmonem, e peço ao jogador que tome a iniciativa de encerrar o desentendimento e a irritação, porque precisamos dele, assim como de todos os jogadores da seleção".

A irritação da comissão técnica se deve à recusa de Abdelmonem em participar da partida contra o Sudão do Sul, à chegada de uma carta do Nice solicitando sua exclusão do jogo e, agora, à sua saída da concentração após negociações entre o clube e a comissão técnica da seleção.



