Furacão Dorian, em Miami, pode atrapalhar chegada da seleção brasileira

Brasil tem amistoso no dia 6 contra a Colômbia na cidade que pode ser atingida pelo furacão

O furacão Dorian, que se aproxima da Flórida, pode causar muitos danos nas cidades da região. Ainda no Atlântico, é esperado que durante o fim de semana o furacão chegue a categoria 4, numa escala que vai até 5. A previsão é que ele chegue a terra firme na segunda-feira ou na terça. E isso pode causar dificuldades para a seleção brasileira, que tem amistoso em Miami no dia 6, sexta-feira, contra a Colômbia.

Os jogadores começam a se apresentar no domingo (1 de setembro) e, segundo a programação estabelecida pela CBF, até o dia 3 a seleção deve estar completa. O problema é que a apresentação é em Miami. Segundo apurou o portal UOL, a confederação está monitorando a situação na região, mas mantém a programação previamente estabelecida.

This is what Hurricane Dorian looks like from space https://t.co/BihVWfzytS pic.twitter.com/JvVINn0OmS — CNN (@CNN) August 30, 2019

Entre os 23 jogadores convocados, apenas os do - Thiago Silva, Marquinhos e Neymar - podem chegar antes em Miami. O clube francês joga nesta sexta-feira e os jogadores poderiam se apresentar nos já no sábado. Neymar não foi relacionado para o jogo do PSG e pode chegar até mais cedo. O restante dos atletas joga, em sua maioria, entre a tarde de sábado e domingo, e chegariam na Flórida na segunda-feira, justamente quando os maiores impactos do furacão Dorian devem ser sentidos.

Dependendo da gravidade da situação, a CBF pode realocar os treinamentos ou até mesmo cancelá-los. Miami fica no sul da Flórida, região que deve ser uma das mais afetadas juntamente com o leste do Estado. Outros eventos esportivos marcados para este fim de semana na região foram realocados ou até mesmo cancelados.

Depois do jogo contra a no Hard Rock Stadium, o segue para o outro lado dos Estados Unidos, para jogar contra o Peru em Los Angeles. Os colombianos seguem na Flórida para encarar a em Tampa, cidade ao oeste do estado que não deve ser tão afetada quanto Miami.