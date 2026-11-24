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A Corte Arbitral do Esporte (CAS) revelou nesta terça-feira os motivos que a levaram a acolher o recurso da Federação Senegalesa de Futebol, anular a decisão da Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol e restabelecer a decisão da Comissão Disciplinar, confirmando assim o resultado da final da Copa Africana de Nações 2025, com vitória do Senegal sobre o Marrocos por 1 a 0.

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A Federação Senegalesa havia recorrido à Corte Arbitral do Esporte contra a decisão da Comissão de Apelação da CAF, que declarou a seleção senegalesa derrotada na final do torneio por abandono e concedeu a vitória à seleção marroquina por 3 a 0.

O caso analisado pela corte esportiva girou em torno da decisão do árbitro Jean-Jacques Ndala de reiniciar a partida aos 109 minutos, depois que a seleção senegalesa havia deixado o gramado temporariamente durante os polêmicos acontecimentos da final.

Em seu recurso, a Federação Senegalesa se baseou no chamado "princípio das decisões de campo", argumentando que a decisão do árbitro de reiniciar a partida, permitir sua conclusão e chegar a um resultado esportivo não pode ser revista.

Por outro lado, a Federação Real Marroquina de Futebol sustentou que a decisão do árbitro não está sujeita a esse princípio, uma vez que o caso diz respeito às consequências disciplinares da conduta da seleção senegalesa.

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Para o lado marroquino, a saída temporária dos jogadores senegaleses do gramado constituiu uma violação dos artigos 82 e 84 do regulamento da Copa Africana de Nações e deveria ter levado ao encerramento antecipado da partida. Os marroquinos também acusaram o árbitro de cometer um erro jurídico e classificaram sua decisão como arbitrária.

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No entanto, a Corte Arbitral do Esporte rejeitou essa tese e concluiu, após analisar os argumentos das duas partes, que a decisão de reiniciar a partida ou encerrá-la definitivamente cabia exclusivamente ao poder discricionário do árbitro.

Por que a corte considerou correta a decisão do árbitro?

A corte explicou, nos fundamentos da decisão, de acordo com o comunicado oficial divulgado nesta terça-feira, que o árbitro, ao apitar o reinício do jogo aos 109 minutos, havia considerado que as condições para a conclusão da partida estavam reunidas, depois que as duas equipes voltaram ao gramado e manifestaram juntas o desejo de retomar o jogo.

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Com base nisso, o painel arbitral entendeu que os efeitos da decisão do árbitro se limitaram ao campo de jogo e que, portanto, a decisão se enquadra no "princípio das decisões de campo".

A corte considerou que os artigos 82 e 84 do regulamento da Copa Africana de Nações não se aplicam a este caso, explicando que eles servem apenas para definir o resultado de uma partida quando a conduta de uma das equipes leva o árbitro a encerrá-la definitivamente.

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Assim, o painel concluiu que o árbitro não cometeu nenhum erro jurídico ao decidir reiniciar a partida, o que derrubou a base da decisão que havia dado ao Marrocos a vitória na final.

E a acusação de arbitrariedade contra o árbitro?

A corte não ignorou as circunstâncias em que o árbitro tomou sua decisão e reconheceu que ele precisou decidir em um ambiente marcado por "extrema tensão".

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Ao mesmo tempo, porém, ressaltou que essas circunstâncias não bastam para classificar a decisão como arbitrária, explicando que a avaliação do árbitro não mostrou ter sido influenciada por fatores alheios à partida.

Dessa forma, a corte também rejeitou o argumento da Federação Real Marroquina de que a decisão do árbitro havia sido arbitrária.

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E as sanções disciplinares?

No aspecto disciplinar, a corte destacou que a Federação Senegalesa, seu técnico Pape Thiaw e vários jogadores já haviam sido punidos pela Confederação Africana de Futebol em procedimentos disciplinares separados.

O painel arbitral entendeu que essas sanções separadas não alteram o desfecho do caso relativo à decisão do árbitro de reiniciar a final.

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Com base em todos esses elementos, a Corte Arbitral do Esporte acolheu por unanimidade o recurso da Federação Senegalesa, anulou a decisão da Comissão de Apelação da CAF e restabeleceu a decisão da Comissão Disciplinar, confirmando o resultado da final com a vitória do Senegal por 1 a 0.

A Federação Senegalesa havia apresentado seu recurso à corte esportiva em 25 de março de 2026, e a audiência do caso foi realizada a portas fechadas na sede da corte, em Lausanne, na Suíça, no último dia 8 de outubro.

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A corte informou que os fundamentos jurídicos completos da decisão foram enviados às partes e que a íntegra da decisão será publicada posteriormente, a menos que as partes peçam que ela seja mantida em sigilo.

A corte reforçou ainda que o comunicado divulgado por ela é um resumo não oficial destinado ao uso da imprensa e que somente o texto da decisão escrita tem valor juridicamente vinculante.