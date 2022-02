Fundação de Edmílson, ex-seleção brasileira, terá aulas de educação financeira

Inserir crianças e adolescentes em assuntos financeiros desde cedo pode fazer a diferença na vida adulta. E para que eles possam enfrentar os desafios que virão ao longo da vida, a Redoma Capital, empresa especializada na gestão de atletas de elite, que abrange assessoria de investimentos, serviços de auxílio pessoal e Concierge há dez anos, ministrará para os alunos da Fundação Edmílson aulas de educação financeira, ensinando a poupar, investir e cuidar de suas finanças de forma responsável.

O curso, ministrado pelo Partner da Redoma Gustavo Roselli, se dará de forma online e presencial em todas as unidades da Fundação - Santana de Parnaíba e Carapicuíba, em São Paulo, Taquaritinga, interior de São Paulo e Betânia, no Piauí - e será voltado para jovens de 14 a 16 anos, que terão a oportunidade de desenvolver suas habilidades financeiras. “Vai ser um curso bem dinâmico e interativo para que todos entendam a importância da educação financeira e como ela impacta em nossas vidas a curto, médio e longo prazo. Preparamos um material completo para levar aos jovens”, conta Roselli.

Há mais brasileiros endividados hoje do que na última década. É o que indica a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic): 67,1% das famílias têm hoje ao menos uma dívida – o maior patamar desde janeiro de 2010. Para Siméia Moraes, CEO da Fundação Edmílson, esse número é reflexo da falta de educação financeira da geração que hoje é adulta. “Desde cedo devemos ensiná-los a cuidar do seu próprio dinheiro, mostrando que é possível poupar e investir de forma responsável”, conta Siméia. “O curso despertará para a importância de criar essa relação saudável com o que se ganha, formando jovens conscientes e menos endividados no futuro”, conta Siméia.

“É uma oportunidade incrível para a Redoma estar na Fundação Edmílson e ministrar esse curso. Desde cedo é preciso entender como lidar com o dinheiro. Acredito que eles gostarão muito do conteúdo, que foi especialmente preparado para essa faixa etária”, explica Henning Sandtfoss, CEO da Redoma.

Na última sexta-feira do curso haverá ainda um quizz de perguntas e o aluno que acertar o maior número de respostas ganhará um cheque no valor de R$1.000,00 para investir na XP com orientação da Redoma ou materiais para investir numa possível carreira nesta área.

“Estamos ansiosos para o início do curso, temos certeza de que os ensinamentos deixarão nossos jovens ainda mais preparados para uma relação saudável com o dinheiro ao longo da vida”, conta Erika Brahim, coordenadora pedagógica da Fundação Edmílson.