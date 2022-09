Fulham x Newcastle: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Partida acontece neste sábado (1), pela nona rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Fulham e Newcastle se enfrentam na manhã deste sábado (1), no Craven Cottage, às 11h (de Brasília), pela nona rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Star+, no streaming.

Em casa, o Fulham conta com o apoio de sua torcida para buscar mais uma vitória e, assim, se manter dentro do G-6, já que a equipe está na sexta posição, com 11 pontos. O time mandante tem jogadores lesionados e suspensos, por isso, haverá mudanças em seus titulares.

O Newcastle, por sua vez, é o décimo colocado, com 8 pontos marcados. Os Magpies têm, além de problemas com lesionados, dúvidas quanto às condições físicas de Saint-Maximin, Callum Wilson e Bruno Guimarães.

Escalações:

Escalação do provável Fulham: Leno; Tete, Adarabioyo, Diop, Ream; Reed, Cairney; Decordova-Reid, Pereira, Kebano; Mitrovic.

Escalação do provável Newcastle: Pope; Trippier, Botman, Burn, Targett; Willock, S. Longstaff, Joelinton; Almiron, Wilson, Fraser.

Desfalques

Fulham

Antonee Robinson, Harry Wilson e Manor Solomon, machucados, e Jão Palhinha, suspenso desfalcam a equipe mandante.

Newcastle

Alexander Isak, Chris Wood, Jonjo Shelvey, Karl Darlow e Emil Krafth, lesionados, desfalcam os Magpies.

Quando é?

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Craven Cottage, Londres - ING