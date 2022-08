Fulham x Liverpool: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (6), pela primeira rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Fulham e Liverpool se enfrentam neste sábado (6), no Craven Cottage, a partir das 8h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de brigar até a última rodada com o Manchester City pelo título do Inglês, o Liverpool estreia no torneio como um dos favoritos.

O técnico Klopp não poderá contar com Diogo Jota, Caoimhin Kelleher e Alex Oxlade-Chamberlain, enquanto Alisson, recuperado de lesão, retorna. No ataque, Firmino e Darwin Nunez disputam por uma vaga no ataque.

Do outro lado, o Fulham não terá Harry Wilson e Nathaniel Chalobah, lesionados, e Joe Bryan, com mão quebrada.

Prováveis escalações

Possível escalação do LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Diaz.

Possível escalação do FULHAM: Leno; Mbabu, Adarabioyo, Ream, Robinson; Palhinha, Reed; Reid, Pereira, Kebano; Mitrovic.

Desfalques da partida

Liverpool:

Diogo Jota, Caoimhin Kelleher e Alex Oxlade-Chamberlain: lesionados .

Fulham:

Harry Wilson e Nathaniel Chalobah: lesionados.

Joe Bryan: mão quebrada.

Quando é?

JOGO Fulham x Liverpool DATA Sábado, 8 de agosto de 2022 LOCAL Craven Cottage - Londres, ING HORÁRIO 8h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andy Madley

Assistentes: Dan Cook e Derek Eaton

Quarto árbitro: Tony Harrington

VAR: Darren England

Últimos resultados e próximos jogos

Liverpool

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 3 x 1 Manchester City Supercopa Inglesa 30 de julho de 2022 Liverpool x RC Strasbourg Amistoso 31 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Crystal Palace Premier League 15 de agosto de 2022 16h (de Brasília) Manchester United x Liverpool Premier League 22 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

Fulham

JOGO CAMPEONATO DATA Estoril 1 x 3 Fulham Amistoso 24 de julho de 2022 Fulham 1 x 1 Villarreal Amistoso 31 de julho de 2022

Próximas partidas