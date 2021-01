Fulham x Chelsea: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O Derby será nesta sábado (16), às 14h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em mais um Derby de Londres, o visita o neste sábado (16), às 14h30 (de Brasília), pela 19ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fulham x Chelsea DATA Sábado, 16 de janeiro de 2021 LOCAL Craven Cottage - Londres, ING HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

O Fulham disputa do derby em casa / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FULHAM

Com apenas dua vitória na Premier League, o Fulham é, atualmente, o 18º colocado, ou seja, o primeiro time na zona do rebaixamento. Vindo de seis jogos sem vitória, sendo cinco empates seguidos, a equipe até consguiu arracar pontos de times de cima, como o e o , mas precisa de mais para deixar a zona.

From one London derby to another. 👌#FFC pic.twitter.com/K39Oa05fAO — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 14, 2021

Provável escalação do Fulham: Areola, Ola Aina, Andersen, Adarabioyo, Tete, Decordova-Reid, Reed, Zambo Anguissa, Robinson, Lookman, Cavaleiro

CHELSEA

Nono colocado da Premier League, o Chelsea ainda está seis pontos distante do G5 do Inglês e sem ganhar há três jogos. O time de Frank Lampard precisa aproveitar o confronto contra um time na zona do rebaixamento para engatar. Reece James deve ser a grande novidade, voltando ao time após lesão.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Havertz, Jorginho, Mount; Ziyech, Werner, Pulisic

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FULHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 1 x 1 Fulham Premier League 13 de janeiro de 2021 Queens Park 0 x 2 Fulham 9 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fulham x Premier League 20 de janeiro de 2021 17h15 (de Brasília) Fulham x Burley FA Cup 23 de janeiro de 2021 12h (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 4 x 0 Morecambe FA Cup 10 de janeiro de 2021 Chelsea 1 x 3 Premier League 3 de janeiro de 2021

