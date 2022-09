Fulham x Chelsea: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Equipes fazem duelo londrino neste sábado (10), pela sétima rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Fulham e Chelsea fazem duelo londrino na manhã deste sábado (10), nos estádio Craven Cottage, às 8h30 (de Brasília), pela sétima rodada da Premier League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

O Reino Unido está em luto devido ao falecimento da Rainha Elizabeth II e as equipes se preparam em meio a incerteza se haverá paralisação ou não do campeonato no fim de semana.

O Fulham, décimo colocado com 8 pontos, quer aproveitar o momento instável do rival para se impor, além de contar com o apoio de sua apaixonada torcida. Antonee Robinson, Harry Wilson e Manor Solomon, lesionados, são os desfalques dos mandantes.

Do outro lado, o Chelsea agora comandado por Graham Potter (ex-Brighton), já terá o treinador à beira do gramado este sábado, e o esquema com três defensores é um dos destaques dos Blues. Kante é o único machucado, enquanto Aubameyang deve iniciar entre os titulares no comando de ataque.

Escalações:

Escalação do provável FULHAM: Leno; Tete, Adarabioyo, Ream, Mbabu; Reed, Palhinha; Decordova-Reid, Pereira, James; Mitrovic.

Escalação do provável CHELSEA: Mendy; Fofana, Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovacic, Cucurella; Mount, Aubameyang, Sterling.

Desfalques

Fulham

Antonee Robinson, Harry Wilson e Manor Solomon são os desfalques por lesão.

Chelsea

Kante é o único machucado dos Blues.

Quando é?

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022.

• Horário: 8h30 (de Brasília).

• Local: Craven Cottage, Londres - ING.