Fulham x Tottenham ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23), pela 21ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Fulham e Tottenham se enfrentam na tarde desta segunda-feira (23), às 17h (de Brasília), no Craven Cottage, pela 21ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Sétimo colocado do inglês com 31 pontos, o Fulham vem de derrota na rodada passada. A equipe contará com o retorno de Robinson, após suspensão e que deve substituir Kurzawa. Entretanto, Kebano, com lesão no Aquiles, é desfalque certo.

Do outro lado, o Tottenham vem de duas derrotas consecutivas e estacionou em quinto lugar, com 33 pontos. Os Spurs têm dúvidas quanto às condições físicas de Bentancer e Kulusevski, enquanto Lucas Moura continua fora. No ataque, Richarlison pode aparecer entre os titulares, no lugar de Son.

Prováveis escalações

Escalação do provável Fulham: Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Palhinha, Reed; Decordova-Reid, Pereira, Willian; Mitrovic.

Escalação do provável Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Richarlison.

Desfalques

Fulham

Neeskens Kebano está no departamento médico.

Tottenham

Lucas Moura está no departamento médico.

Quando é?