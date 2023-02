Fulham x Nottingham Forest ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela 23ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Fulham e Nottingham Forest entram em campo na tarde deste sábado (11), às 12h (de Brasília), em Londres, pela 23ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Há três jogos sem vencer, o Fulham acabou caindo para o oitavo lugar da tabela, com 32 pontos. O time mandante não terá Kebano, machucado, enquanto Reed e Cariney estão lesionados.

Do outro lado, o Nottingham Forest ganhou na rodada passada e conseguiu permanecer na 13ª posição, com 24 pontos. A equipe visitante, no entanto, tem uma série de desfalques por lesão, enquanto Yates está doente. Porém, Shelvey e Felipe, recém-chegados ao clube, podem estrear.

Prováveis escalações

Escalação do provável Fulham: Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Pereira, Palhinha; Reid, Willian, Wilson; Mitrovic.

Escalação do provável Nottingham Forest: Navas; Aurier, Boly, McKenna, Lodi; Danilo, Freuler, Mangala; Gibbs-White; Johnson, Wood.

Desfalques

Fulham

Neeskens Kebano está lesionado.

Nottingham Forest

Dean Henderson, Moussa Niakhate, Taiwo Awoniyi, Omar Richards, Cheikhou Kouyate e Giulian Biancone estão lesionados, enquanto Ryan Yates está doente.

Quando é?