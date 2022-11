Fulham x Manchester United: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Red Devils buscam se manter na briga pelas primeiras posições do Campeonato Inglês; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca de recuperação no campeonato, Fulham e Manchester City se enfrentam neste domingo (13), às 13h30 (de Brasília), no Craven Cottage, em duelo válido pela 16ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Na oitava posição com 19 pontos, o Fulham conta com o apoio de sua torcida para voltar a vencer e seguir próximo ao G-6. O time mandante possui desfalques importante por lesão, como Mitrovic, enquanto Tete e Reed estão suspensos.

Do outro lado, o Manchester United também perdeu na rodada passada e, em quinto lugar com 23 pontos, sabe que precisa ganhar para não ver a sua posição dentro do do G-6 ameaçada. Os Red Devils seguem com o departamento médico cheio, além de não poder contar com Dalot, suspenso.

Prováveis escalações

Escalação do provável FULHAM: Leno; Decordova-Reid, Diop, Ream, Robinson; Cairney, Palhinha; Wilson, Pereira, Willian; Vinicius.

Escalação do provável MANCHESTER UNITED: De Gea; Malacia, Lindelof, Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen, Fernandes; Garnacho, Martial, Rashford.

Desfalques

Fulham

Aleksandar Mitrovic, Neeskens Kebano e Manor Solomon seguem no departamento médico, enquanto Kenny Tete e Harrison Reed estão ambos fora do jogo por suspensão.

Manchester United

Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Antony, Raphael Varane, Brandon Williams e Axel Tuanzebe estão no departamento médico, enquanto Diogo Dalot cumpre suspensão.

Quando é?

• Data: domingo, 13 de novembro de 2022

• Horário: 13h30 (de Brasília)

• Local: Craven Cottage - Londres - ING