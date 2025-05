Fulham x Manchester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (25), pela 38ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Fulham recebe o Manchester City na tarde deste domingo (25), às 12h (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres, pela 38ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em clima de decisão, o Manchester City visita o Fulham em busca de uma das três vagas restantes para a próxima Champions League. Com 68 pontos, os Citizens ocupam a terceira colocação e precisam da vitória para se manter à frente de rivais como Newcastle, Chelsea, Aston Villa e Nottingham Forest, todos ainda na briga e separados por poucos pontos. O jogo também marca a despedida de Kevin De Bruyne, que faz sua última partida com a camisa azul fora de casa, após emocionante adeus no Etihad Stadium. Já o Fulham, em 10º lugar com 54 pontos, entra em campo apenas para cumprir tabela.

Prováveis escalações

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey e Robinson; Lukic, Berge, Traoré, Smith Rowe e Iwobi; Jiménez. Técnico: Marco Silva.

Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Akanji e Gvardiol; Nico González, Gundogan e De Bruyne; Bernardo Silva, Haaland e Marmoush. Técnico: Pep Guardiola.

Desfalques

Fulham

Sem desfalques confirmados.

Manchester City

Kovacic é desfalque.

Quando é?