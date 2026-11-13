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O Fulham lidera a disputa pela contratação do ponta Rodrigo Riquelme, do Real Betis, antes da janela de transferências de janeiro, enquanto vários clubes europeus monitoram o espanhol. O clube da La Liga estabeleceu um valor mínimo de 20 milhões de euros pelo atacante de 26 anos após seu bom início de temporada em Sevilha.

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Fulham lidera a disputa por reforço no mercado de inverno

Segundo o TEAMtalk, o Fulham avalia opções para reforçar as pontas neste inverno e vê Riquelme como um alvo ideal após suas boas atuações sob o comando de Manuel Pellegrini. Nascido em Madri, o atacante se tornou titular frequente no Estadio Benito Villamarin nesta temporada, com três gols e duas assistências em 14 partidas. O Betis, porém, está tranquilo quanto à situação do jogador e não sofre pressão para vendê-lo no início do ano.

Olheiros europeus acompanham ponta versátil

Embora o clube do oeste de Londres lidere a disputa, a reportagem afirma que o Coventry City, também da Inglaterra e comandado por Frank Lampard, acompanha de perto a evolução do jogador. Fora da Premier League, os quatro clubes da Serie A Roma, Napoli, Lazio e Como enviaram olheiros para observar o ponta em ação, assim como vários clubes da Bundesliga não identificados.

Alguns desses interessados italianos já fizeram sondagens preliminares sobre uma possível negociação em janeiro, impressionados com a capacidade do jogador de atuar bem pelos dois lados do campo. Seus números na Andaluzia representam uma clara melhora em relação à passagem pelo Atlético de Madrid, seu clube de infância, onde as poucas oportunidades o limitaram a cinco gols e sete assistências em 75 partidas.

Direitos divididos complicam possível venda

Diante do interesse crescente, pessoas próximas à situação indicam que o clube espanhol exigirá pelo menos € 20 milhões (£ 17 milhões/US$ 22,5 milhões) antes de considerar propostas pelo jogador, que tem contrato até 2030. A negociação de uma transferência é ainda mais complicada pelos termos de sua chegada no verão de 2025, quando o clube de Sevilha pagou € 8 milhões para adquirir 50% de seus direitos econômicos.

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Como o Atlético de Madrid manteve a metade restante dos direitos federativos do jogador, qualquer interessado terá de chegar a um acordo que satisfaça os dois clubes da La Liga. Cada um buscará garantir um lucro considerável em uma futura venda, o que dá ao atual clube de Riquelme uma posição forte nas negociações.

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Decisão no verão continua sendo um desfecho realista

Com tantos clubes acompanhando sua evolução e um preço definido, a situação de Riquelme deve gerar muitas discussões nas próximas semanas. Ainda assim, será difícil tirar da Espanha um titular importante da equipe de Pellegrini no meio da temporada. Se uma transferência neste inverno se mostrar complexa demais para ser concluída em janeiro, uma decisão definitiva sobre seu próximo destino provavelmente ficará para o próximo verão.