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O goleiro Marc ter Stegen, do Ajax, explicou sua recente visita ao Barcelona, clube ao qual pertence, e elogiou o reserva Maarten Paes antes do De Klassieker de domingo contra o Feyenoord. O técnico Michel Sanchez quer que seu time, invicto fora de casa, controle a bola no De Kuip, enquanto Ter Stegen garantiu que não há motivo para preocupação no gol.

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Ter Stegen explica visita a Barcelona antes do De Klassieker

Emprestado ao Ajax, Marc ter Stegen tranquilizou os torcedores sobre sua recente viagem ao FC Barcelona, clube ao qual pertence, após a pausa para as seleções. O time de Amsterdã se prepara para enfrentar o Feyenoord no domingo, no De Kuip, pelo De Klassieker. Em entrevista no Sportpark de Toekomst, na sexta-feira, o goleiro alemão explicou que aproveitou uma folga programada para ver a família e consultar profissionais da equipe médica com quem já tinha contato, depois de ficar fora da partida contra o ADO Den Haag no domingo anterior por causa de um desconforto físico.

“Fui principalmente para visitar minha família”, disse Ter Stegen à ESPN. “Ainda sou jogador do FC Barcelona, claro. Tenho uma relação de longa data com o médico de lá e tive alguns pequenos problemas. Eles sempre estiveram ao meu lado quando precisei. Também estou sempre em contato com eles, assim como com os médicos da seleção alemã.”

“Com Maarten Paes, temos um bom goleiro”

Ter Stegen ressaltou que compartilhar informações médicas entre os clubes beneficia sua condição física e elogiou o também goleiro Maarten Paes por estar pronto para substituí-lo sempre que necessário. Depois de voltar aos treinos na quinta-feira em boas condições, Ter Stegen garantiu que o Ajax está bem servido no gol antes da viagem a Roterdã.

“Acho bom que mais pessoas avaliem a situação, e é importante que todos tenham todas as informações”, disse Ter Stegen. “Ontem (quinta-feira), deu para ver que as coisas já estavam bem de novo. Faço o possível para estar sempre na minha melhor condição, e isso faz parte desse processo. Com Maarten (Paes), temos um bom goleiro que pode me substituir bem sempre que for preciso. Ele treina muito bem. Não acho que precisemos nos preocupar com nada.”

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Michel Sanchez cobra controle e lamenta proibição da torcida visitante

O Ajax viaja a Roterdã com três pontos de vantagem sobre o Feyenoord, quinto colocado, e uma sequência de dez jogos sem perder fora de casa na Eredivisie (sete vitórias e três empates). O time vem de uma vitória por 4 a 0 sobre o FC Thun, partida após a qual o técnico Michel Sanchez elogiou Daley Blind, Dies Janse, Marcos Leonardo e Rayane Bounida. Em entrevista coletiva na Johan Cruijff ArenA, em Amsterdã, na noite de quinta-feira, 26 de novembro, pouco depois do fim do confronto contra o FC Thun pela Conference League, Sanchez confirmou que o Ajax manterá sua postura proativa no De Kuip para conter as ameaças do Feyenoord, como Anis Hadj Moussa e Luciano Valente. Ele também se disse chocado com o fato de a torcida visitante continuar proibida de comparecer ao clássico, como ocorre desde 2009.

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“Também não vamos fazer isso em Roterdã”, disse Sanchez na entrevista coletiva após o jogo, em Amsterdã, sobre mudar sua filosofia. “Queremos controlar o jogo em campo e ter a bola... A melhor maneira de se defender de Hadj Moussa é manter a posse e continuar atacando.” Sobre a proibição da torcida, acrescentou: “Acho muito importante que todos possam assistir a uma partida. É extremamente lamentável e algo que realmente me choca... dói muito saber que eles não podem entrar no estádio.”

Clássico de domingo no De Kuip vale vantagem e marca histórica

O Ajax venceu cinco dos últimos oito clássicos contra o Feyenoord no De Kuip, considerando todas as competições, e pode abrir seis pontos de vantagem sobre o arquirrival com mais uma vitória. O zagueiro Youri Baas, por sua vez, está perto de completar 100 jogos na Eredivisie.

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“A melhor maneira de encarar jogos como este é acreditar em si mesmo e fazer aquilo em que você trabalha o ano inteiro”, disse Sanchez. “Será uma partida muito exigente e difícil. Precisamos estar o mais fortes possível mentalmente, dentro de campo, para competir contra eles.”