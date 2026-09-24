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SID
Traduzido por

"Fui abusado sexualmente": ex-astro do Liverpool FC encontra coragem para fazer confissão em autobiografia

A. Carroll

O ex-jogador da seleção inglesa Andy Carroll relata em sua biografia que foi vítima de uma agressão sexual.

Em seu livro "Owning it", o jogador de 37 anos escreve que, em 2021, foi abusado em casa por um homem proeminente. O autor do crime teria sido posteriormente condenado a três anos de prisão. Carroll prestou depoimento no tribunal, um processo que ele descreveu como "humilhante, constrangedor e absolutamente terrível".

Segundo Carroll, o incidente aconteceu enquanto ele dormia. Um amigo de sua então parceira, que estava viajando naquele momento, passou a noite em sua casa depois de ter ido até lá para assistir a uma luta de boxe. Carroll acabou expulsando o homem de casa e o deixou inconsciente com um golpe quando ele tentou retornar ao local do crime.

"Fui abusado sexualmente. Agora eu disse isso. É assustador até pensar nisso e, até agora, poucas pessoas sabiam", escreve Carroll em seu livro.

Ele só teria decidido "no último instante" incluir o episódio em seu livro, depois de conversar sobre isso com sua namorada Lou Teasdale. "O que aconteceu comigo afetou todos os aspectos da minha vida", relata o jogador que vestiu a seleção em nove ocasiões.

Carroll continuou: "Eu precisava pensar nisso todos os dias, por isso era difícil me concentrar em qualquer outra coisa, inclusive no futebol." E esse "trauma" ainda "não desapareceu", admitiu.

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Por quais clubes Andy Carroll jogou na Premier League?

Carroll atuou, entre outros, por Newcastle United, Liverpool e West Ham United. Desde julho de 2025, ele é jogador e coproprietário do clube amador Dagenham & Redbridge, que disputa a National League South, a sexta divisão da Inglaterra.

Só na Premier League, o atacante disputou 248 jogos, com 54 gols e 29 assistências. Pelos Three Lions, ele marcou duas vezes em nove partidas internacionais.

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