Em seu livro "Owning it", o jogador de 37 anos escreve que, em 2021, foi abusado em casa por um homem proeminente. O autor do crime teria sido posteriormente condenado a três anos de prisão. Carroll prestou depoimento no tribunal, um processo que ele descreveu como "humilhante, constrangedor e absolutamente terrível".
Segundo Carroll, o incidente aconteceu enquanto ele dormia. Um amigo de sua então parceira, que estava viajando naquele momento, passou a noite em sua casa depois de ter ido até lá para assistir a uma luta de boxe. Carroll acabou expulsando o homem de casa e o deixou inconsciente com um golpe quando ele tentou retornar ao local do crime.
"Fui abusado sexualmente. Agora eu disse isso. É assustador até pensar nisso e, até agora, poucas pessoas sabiam", escreve Carroll em seu livro.
Ele só teria decidido "no último instante" incluir o episódio em seu livro, depois de conversar sobre isso com sua namorada Lou Teasdale. "O que aconteceu comigo afetou todos os aspectos da minha vida", relata o jogador que vestiu a seleção em nove ocasiões.
Carroll continuou: "Eu precisava pensar nisso todos os dias, por isso era difícil me concentrar em qualquer outra coisa, inclusive no futebol." E esse "trauma" ainda "não desapareceu", admitiu.Getty Images
Por quais clubes Andy Carroll jogou na Premier League?
Carroll atuou, entre outros, por Newcastle United, Liverpool e West Ham United. Desde julho de 2025, ele é jogador e coproprietário do clube amador Dagenham & Redbridge, que disputa a National League South, a sexta divisão da Inglaterra.
Só na Premier League, o atacante disputou 248 jogos, com 54 gols e 29 assistências. Pelos Three Lions, ele marcou duas vezes em nove partidas internacionais.