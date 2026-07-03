Fugiu para os Estados Unidos... Técnico recebe ameaças de morte após a eliminação precoce da Copa do Mundo

Hong Myung-bo, técnico da seleção sul-coreana que renunciou ao cargo, viajou para os Estados Unidos apenas dois dias após seu retorno ao país, na sequência de uma onda de indignação e ameaças à sua vida, em meio à eliminação precoce do gigante asiático da Copa do Mundo de 2026.

Hong havia apresentado sua renúncia após a eliminação na primeira fase, em um torneio que testemunhou o colapso precoce da seleção dos “Guerreiros do Taeguk”, antes de ser recebido, logo após seu retorno a Seul, por uma torcida hostil e enfurecida, que chegou ao ponto de proferir ameaças diretas contra ele, conforme relataram a imprensa internacional.

A rede francesa RMC destacou que o técnico de 55 anos foi visto no Aeroporto Internacional de Incheon, preparando-se para viajar para Los Angeles menos de 48 horas após seu retorno, em uma medida considerada uma fuga temporária do aumento das pressões e das ameaças à segurança.

Os momentos da chegada da seleção ao país foram marcados por gritos de indignação contra o técnico, com a torcida entoando slogans ofensivos por meio de alto-falantes, em uma cena que reflete a intensidade da raiva causada pela eliminação precoce.

Além disso, reportagens da mídia indicaram a proliferação de cartazes hostis ao técnico na capital coreana, além da proibição de sua entrada em algumas lojas, em meio à crescente onda de descontentamento popular.

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Apesar do clima tenso, Hong apareceu com ar exausto diante da imprensa, usando boné e máscara, negando a existência de quaisquer desentendimentos internos nas fileiras da seleção que tenham contribuído para a queda nos resultados, além de refutar os rumores sobre a exclusão de um jogador por infração disciplinar.

Em declarações sucintas, ele disse: “Tenho o que dizer, mas essa história será contada mais tarde”.

A seleção da Coreia do Sul, liderada por Son Heung-min e Lee Kang-in, havia iniciado sua campanha com uma vitória sobre a República Tcheca (2 a 1), antes de sofrer duas derrotas consecutivas contra o México e a África do Sul por 1 a 0, sendo eliminada do torneio prematuramente.

Esse fracasso repete uma experiência anterior do próprio técnico na Copa do Mundo de 2014, o que o levou a apresentar sua demissão e assumir “total responsabilidade” pela eliminação.