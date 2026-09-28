As últimas semanas revelaram que a Federação Portuguesa de Futebol contatou José Mourinho para oferecer o cargo de treinador da seleção nacional, mas o técnico português decidiu ignorar a proposta e estender a mão a seu amigo Florentino Pérez, no Real Madrid.

O contato de Portugal veio em um momento delicado, ao longo do último mês de abril, nas semanas que antecederam a Copa do Mundo, segundo informou o jornal espanhol "As".

Embora o destino de Roberto Martínez parecesse selado com a saída do comando de Portugal, independentemente do que fosse acontecer na Copa do Mundo disputada na América do Norte, a Federação Portuguesa começou cedo a busca por um sucessor, e o primeiro nome sobre a mesa era José Mourinho.

De acordo com as informações, Mourinho de fato ouviu os dirigentes da federação e discutiu com eles as condições que envolvem o trabalho com seleções nacionais como ponto de partida para se chegar a um acordo, mas foi exatamente naquele momento que o Real Madrid se moveu.

O clube merengue passava por um período difícil, e seu presidente, Florentino Pérez, decidiu que a solução estava no retorno de um treinador que já havia comprovado seu sucesso anteriormente, e, no mesmo cenário que ocorreu com Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti, Pérez pediu ajuda ao então treinador do Benfica.

Embora a relação entre Pérez e Mourinho nunca tivesse se rompido desde a saída do português de Madri, 12 anos atrás, e embora seu nome tivesse sido cogitado em ocasiões anteriores, o presidente e seu vice, José Ángel Sánchez, entenderam que havia chegado a hora de seu retorno.

Foi aí que Mourinho mostrou seu verdadeiro caráter, pois um amigo nunca te decepciona, ou pelo menos Mourinho não o fez: atendeu ao chamado do Real Madrid sem hesitar e recusou diversas propostas, encabeçadas pela oferta da seleção portuguesa.

O Real Madrid pagou o valor da multa rescisória ao Benfica para concretizar o negócio, enquanto a Federação Portuguesa compreendeu as circunstâncias do treinador, voltando-se rapidamente para outra opção que sabe bem como lidar com Cristiano Ronaldo: Jorge Jesus.

Sabe-se que há uma desavença entre Cristiano Ronaldo e José Mourinho, e Aitor Karanka, ex-auxiliar de José Mourinho no Real Madrid, revelou os detalhes do confronto acalorado que reuniu a dupla dentro do vestiário do time merengue.

Em uma entrevista anterior ao programa "El Cafelito", ele revelou que a faísca se acendeu após a partida contra o Valencia pela Copa do Rei, quando Mourinho repreendeu duramente seu craque, ao que Ronaldo respondeu diante de todos, desabando e com voz de choro: "Fui eu que te apoiei tanto".

E não é a primeira vez que Portugal bate à porta de Mourinho, pois em 2012, quando ele era treinador do Real Madrid, a Federação Portuguesa lhe ofereceu comandar a seleção paralelamente ao seu trabalho no clube merengue, mas a diretoria do Real Madrid recusou, na época, o acúmulo de cargos.

Hoje, todos os indícios apontam que a relação entre o ex-jogador do Benfica e o presidente do Real Madrid entrou em uma nova fase de confiança absoluta e plena, uma confiança semelhante àquela que Pérez concedeu a Zidane e Ancelotti, por acreditar em sua capacidade de mudar a situação que o time viveu nas duas últimas temporadas.







