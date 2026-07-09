“Fugi para proteger minha família da morte”... Confissão chocante do técnico da Coreia após o desastre na Copa do Mundo

Após duas semanas de silêncio e ausência, Hong Myung-bo, ex-técnico da Coreia do Sul, finalmente quebrou o silêncio para pedir desculpas ao seu povo e revelar que sua partida repentina para os Estados Unidos não foi uma fuga, mas sim uma tentativa de proteger sua família das ameaças de morte que recebeu após a eliminação humilhante da Copa do Mundo de 2026.

O técnico sul-coreano Hong Myung-bo divulgou um comunicado oficial no qual pediu desculpas publicamente aos torcedores de seu país, assumindo “total responsabilidade por esse resultado” após a eliminação da seleção na fase de grupos, com apenas uma vitória em três partidas.

A derrota chocante para a África do Sul na última rodada foi a gota d’água para a seleção e provocou uma onda de indignação sem precedentes nas ruas da Coreia, com as críticas direcionadas diretamente ao técnico.

Hong afirmou em seu comunicado: “Peço sinceras desculpas a todos os cidadãos que amam e apoiam o futebol coreano. Falhei em alcançar os resultados que a nação esperava na Copa do Mundo e, como técnico, assumo essa responsabilidade com toda a seriedade e peço desculpas mais uma vez”.

Hong revelou que seu silêncio nas últimas duas semanas foi intencional, explicando: “Eu achava que os resultados da seleção nacional eram um fardo que eu deveria carregar sozinho e, por isso, não consegui compartilhar minha posição com o público”.

No entanto, ele ressaltou, ao mesmo tempo, que o silêncio não era mais possível depois que “informações falsas começaram a ser divulgadas como se fossem fatos, acompanhadas de boatos sem qualquer fundamento”.

O ponto mais grave do comunicado de Hong foi a revelação do motivo de sua partida da Coreia do Sul para os Estados Unidos há uma semana — medida que, na época, foi interpretada como uma fuga da responsabilização —, sobre o que ele comentou: “Minha decisão não foi fugir das consequências; havia ameaças de morte dirigidas a mim e à minha família, além de temores quanto à nossa segurança pessoal e, como chefe de família, eu precisava protegê-los”.

O técnico encerrou sua declaração enfatizando sua total disposição para prestar contas, dizendo: “Se houver uma audiência parlamentar, acredito que essa tribuna seja o local adequado para explicar os resultados da Copa do Mundo. Assumirei total responsabilidade e apresentarei os fatos, tal como os conheço, ao público, sem me esquivar de nenhuma pergunta”.

A declaração de Hong Myung-bo vem para pôr fim às especulações, mas abre as portas para uma nova fase de prestação de contas no futebol coreano, após uma decepção na Copa do Mundo que passou de uma derrota esportiva para uma questão de opinião pública.