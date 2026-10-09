Füllkrug, decisivo mais uma vez: gol do ex aos 47 do segundo tempo em Dortmund, ele é o artilheiro da Bundes

Niclas Fullkrug mais uma vez foi decisivo: o ex-atacante do Milan marcou o gol do ex fundamental para o empate do seu Werder Bremen, 2 a 2 em Dortmund contra o Borussia, no primeiro tropeço da temporada do Dortmund, depois de ter estado vencendo por 2 a 0. Quarto gol na Bundesliga para o atacante alemão, no momento artilheiro após a temporada decepcionante na Serie A, com apenas um gol no campeonato.





O Werder sobe para o quarto lugar, com 8 pontos: dos 10 gols marcados até agora pela equipe de Bremen, nada menos que 4 levam a assinatura de Fullkrug, que agora espera reconquistar a seleção alemã. O Borussia Dortmund de Kovac para depois de quatro vitórias seguidas: o gol saiu de cabeça aos 92', no desenrolar de uma cobrança de falta de Grull. O ex-Milan não para de marcar.