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Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images
Donny Afroni
Traduzido por

Frustrado, Unai Emery lamenta pênalti desperdiçado e atuação displicente no segundo tempo após tropeço do Aston Villa contra o Fulham

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Unai Emery não escondeu a decepção depois que o Aston Villa teve de se contentar com um ponto no frustrante empate por 1 a 1 com o Fulham, no Villa Park. Apesar de abrir o placar, a equipe não aproveitou o domínio inicial, e o treinador lamentou uma série de chances desperdiçadas.

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Villa não aproveita o domínio do primeiro tempo

O Villa entrou em campo no sábado, pela Premier League, querendo fazer do Villa Park uma fortaleza, mas saiu com a sensação de ter deixado escapar dois pontos. O time da casa começou com ímpeto, criou várias oportunidades e até teve um pênalti a seu favor que poderia ter mudado os rumos da partida. Embora Nicolas Jackson tenha marcado e colocado o Villa em vantagem no intervalo, a equipe pagou caro por não ampliar o placar quando um infeliz gol contra de Zion Suzuki empatou o jogo após a volta do intervalo.

Ao analisar a atuação, Emery reconheceu que sua equipe controlou os primeiros 45 minutos, mas acabou punida pela falta de precisão nas finalizações. “É um resultado decepcionante, um resultado justo. Tentamos manter a consistência, melhorar e conseguir o resultado em casa. Tentamos fazer do Villa Park a nossa fortaleza, e estamos nesse caminho. Não vencemos, mas não perdemos. Nos últimos jogos aqui, tanto na Champions League quanto na Premier League, estamos melhorando, mas hoje foi decepcionante porque não vencemos. O resultado é justo”, explicou o técnico do Villa no site oficial do clube.

Dois tempos distintos no Villa Park

O contraste entre os dois tempos foi marcante: o Villa perdeu o controle do jogo após o intervalo. O Fulham voltou com energia renovada, recuou os donos da casa e dominou a parte intermediária da partida. Emery fez questão de elogiar a disciplina tática dos visitantes e a capacidade de explorar os espaços que surgiram no meio-campo do Villa, obrigando Zion Suzuki a fazer várias defesas importantes antes da chegada do empate.

“Eles também mereceram, porque estão jogando bem, são organizados e criaram chances. Dominamos mais o primeiro tempo e criamos mais oportunidades do que no segundo. Conseguíamos escanteios no ataque, tivemos um pênalti. Às vezes, permitíamos algumas transições e jogadas, e eles também eram eficientes defensivamente. Eles superavam nossa pressão, e precisamos do nosso goleiro, Zion Suzuki, para defender algumas jogadas”, admitiu Emery.

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Consistência segue como principal preocupação

Para Emery, a principal fonte de frustração foi a falta de consistência de seus jogadores ao longo dos 90 minutos. Depois de um início dominante, a queda na posse de bola e no controle territorial permitiu que o Fulham ganhasse confiança. Apesar de uma reação nos 20 minutos finais, quando o Villa criou chances suficientes para arrancar a vitória, o técnico considerou que a atuação como um todo não justificava os três pontos, diante do desempenho no segundo tempo.

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“O primeiro tempo foi, mais ou menos, favorável para nós. Nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, eles pressionaram, dominaram e criaram chances. Tiveram escanteios no ataque, e nós não mantivemos a mesma consistência na posse de bola nem dominamos como no primeiro tempo. Por isso, o empate foi um resultado justo. Nos últimos 15 a 20 minutos, voltamos a pressionar e criamos algumas chances. Poderíamos ter vencido o jogo”, continuou Emery.

Foco se volta para desafio na Champions League

Com o resultado contra o Fulham para trás, o Villa precisa rapidamente voltar suas atenções para a sequência de jogos em diferentes competições. Uma partida europeia no meio da semana oferece uma oportunidade imediata de reação antes de um confronto de destaque contra o Manchester United em competições nacionais. Emery vê este momento como um pequeno obstáculo na evolução do clube e segue otimista de que seu elenco pode aprender com os erros cometidos no empate de sábado à noite.

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“Vamos seguir em frente. O próximo jogo é na terça-feira, pela Champions League, e tentaremos nos preparar da melhor maneira possível. Depois, antes da pausa, enfrentaremos o Manchester United para tentar continuar nossa evolução. Ainda há trabalho a fazer e, claro, depois de hoje, com este resultado decepcionante para nós, seguimos em frente, tentando analisar e melhorar”, concluiu Emery.