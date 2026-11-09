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Luciano Spalletti expressou sua frustração após o empate da Juventus por 2 a 2 com a Fiorentina e questionou a incapacidade da equipe de manter um alto nível durante os 90 minutos. Apesar da reação aguerrida no Stadio Artemio Franchi, o treinador admitiu que a Juventus ainda está longe do nível necessário para disputar títulos importantes.

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Spalletti cobra mais da irregular Juventus

Spalletti não escondeu a decepção após um empate caótico contra a Fiorentina e sugeriu que sua equipe não tem, neste momento, a força mental necessária para sustentar uma disputa pelo título. A Juventus mostrou momentos de qualidade, mas falhas de concentração permitiram que a Fiorentina permanecesse na disputa até o apito final. O treinador foi especialmente enfático ao falar da queda de rendimento tático de seus jogadores em momentos decisivos da partida.

“Gostaria de melhorar algumas coisas, mas já aconteceu várias vezes de não conseguirmos estar no nosso melhor individualmente e, depois, também como equipe”, explicou Spalletti à Sky Sport Italia. “Na mesma partida, cometemos erros banais demais e depois temos arrancadas que resultam em gol para nós, mas não conseguimos definir o jogo. Há várias coisas a melhorar. Não conseguimos aproveitar situações fáceis para o nível de futebol que precisamos apresentar.”

Treinador critica falha “ingênua” na marcação por zona

Spalletti criticou a fragilidade da organização defensiva de sua equipe após sofrer um gol inicial fácil de evitar. O experiente treinador ficou visivelmente frustrado com a falta de atenção na defesa e apontou, em especial, a falha na bola parada que permitiu a Mateo Pellegrino marcar e abrir o placar. Ao detalhar o escanteio que originou o gol, Spalletti lamentou a interpretação rígida e ingênua de seus jogadores sobre as responsabilidades na marcação por zona.

“Eles colocaram a bola na segunda trave porque tinham visto que deixamos um espaço aberto ali, mas quem está em campo e organiza a estrutura da marcação por zona precisa ajustá-la de acordo com a posição dos adversários”, acrescentou.

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A dificuldade de manter a consistência tática

A principal queixa de Spalletti é a incapacidade da equipe de atuar em alto nível por mais do que breves períodos. Ele destacou um padrão recorrente: a Juventus parece perder o rumo após um início positivo, o que leva à perda de confiança. Para o treinador, essa falta de uma identidade clara ao longo da partida impede o clube de alcançar seu verdadeiro potencial na classificação do Campeonato Italiano.

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“De vez em quando, nos afogamos em um copo d’água e também perdemos um pouco da confiança e da tranquilidade”, disse Spalletti à DAZN. “Fazemos algo bem durante dez minutos, depois deixamos de participar e não encontramos continuidade. Às vezes não agimos, não decidimos, precisamos tomar uma atitude. Quando ficamos na dúvida, isso vira um problema. Quem hesita quase nunca consegue conquistar algo importante. Não estou muito feliz porque não apresentamos, de forma constante, um nível de futebol à altura de quem pretende disputar algo importante.”

Spalletti fala sobre o receio de perder o vestiário

Apesar da evidente tensão em torno da atuação, Spalletti rejeitou a ideia de que estivesse perdendo o controle do elenco. Na entrevista coletiva após a partida, perguntaram ao treinador se ele temia que os jogadores já não seguissem suas instruções. Ele rebateu prontamente a hipótese e afirmou que a relação entre a comissão técnica e o elenco continua forte, apesar das frustrações recentes em campo.

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“Se tive medo de perder a equipe? Essas são coisas que fazem parte do repertório a ser mostrado. Não há como eu perdê-los. Abraço todos os meus jogadores todos os dias, converso com eles. Os dirigentes estão sempre lá, nos observando, nos acompanhando. Estou buscando a solução para melhorarmos e estamos até perto, porque hoje à noite jogamos muito bem durante parte da partida”, afirmou.