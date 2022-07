"Frustrado" Lewandowski recebe apoio após início "zerado" no Barcelona

O técnico do Barça, Xavi, mostra seu apoio ao atacante polonês após não marcar em nenhuma das três partidas que disputou

Robert Lewandowski chegou ao Barcelona com as expectativas mais altas possíveis, tanto por parte dele, quanto por parte da torcida e do clube. Porém, até agora, o polonês disputou três partidas amistosas e não anotou nenhum gol. Para Xavi, técnico do Barça, é normal que o atacante se sinta "frustrado", mas diz crer que em breve o atacante anotará um gol.

O Barcelona pagou cerca de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 264 milhões) para tirar Lewandowski do Bayern de Munique. O alto investimento por um jogador de 34 anos levantou dúvidas, embora trate-se do melhor jogador do mundo por duas vezes seguidas.

Lewa participou de três jogos de pré-temporada e ainda não balançou as redes. Ele jogou contra o Real Madrid, Juventus e NY Red Bulls.

O treinador da equipe admitiu que Lewa está "frustrado", mas acredita que isso deve passar em breve.

"Lewandowski está frustrado, mas isso é normal. É a mesma coisa que aconteceu com Luis Suárez, quando veio ao Barcelona. Ele [Lewandowski] vai acabar marcando gols", declarou Xavi.

Assim como Lewa, Suárez também não marcou gols em suas primeiras aparições pelo clube catalão, em 2014. Pouco tempo depois, o uruguaio desencantou e se tornou em uma verdadeira máquina de gols. Foram 198 tentos anotados em seis temporadas pela equipe culé.