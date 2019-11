Frota divulga 'gabinete rubro-negro' na Câmara e avisa: "com meu dinheiro, OK?"

O deputado estadual eleito por São Paulo mostrou em sua conta no Twitter seu novo gabinete: uma homenagem ao Flamengo

"O maior partido político do é a torcida do ", já disseram os sábios. Mesmo dentro da Câmara, isso parece ser verdadeiro. O deputado federal (PSDB/SP) Alexandre Frota usou as redes sociais para divulgar seu novo gabinete, criado com uma decoração rubro-negra.

Mesmo tendo sido eleito por , o parlamentar nasceu e foi criado no Rio de Janeiro, e sempre se declarou flamenguista. Agora na política, Frota usou seu espaço na Câmara para homenagear seu clube do coração. Confira:

Gabinete oficial do Flamengo na Câmara dos Deputados quase pronto . Antes que vc fale seu pnc com meu dinheiro ok . pic.twitter.com/iQo9kmmCj6 — Alexandre Frota (@alefrota77) November 6, 2019

O gabinete de Frota certamente agradará aos 32 milhões de torcedores da Nação, ainda mais sabendo que o ex-ator realizou essa proeza sem utilizar do dinheiro público. E você, torcedor flamenguista, faria igual se tivesse a chance?

Quando o Flamengo entrar em campo diante do River Plate, em Lima, no Peru, pela final da Copa Libertadores 2020, o torcedor pode se assegurar: parte da câmara estará ligada junto com eles. Na verdade, ironicamente, alguns dos deputados do país também são da Nação.