O Frosinone de Massimiliano Alvini tenta se recuperar de duas derrotas consecutivas, para Cagliari e Milan, antes e depois da pausa para as seleções. Os resultados frearam um pouco o excelente início de temporada do time. No Stirpe, o adversário será o Parma no primeiro jogo de sábado pela 13ª rodada da Serie A.
O Parma de Alberto Gilardino pouco pôde fazer na última rodada contra a Roma, que venceu por 5 a 1 no Tardini, com quatro gols de Malen. A classificação, que traz o Frosinone em sétimo lugar, com 20 pontos, não é favorável ao time da Emilia: o Parma está na antepenúltima posição, empatado com o Sassuolo e à frente apenas de Udinese e Venezia.
Confira todas as informações sobre Frosinone x Parma: horário, prováveis escalações e onde assistir na TV e por streaming.
FROSINONE X PARMA: CANAL DE TV E TRANSMISSÃO AO VIVO
Jogo: Frosinone x Parma
Data: sábado de novembro de 2026
Horário: 15h
Canal de TV: DAZN
Streaming: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE FROSINONE X PARMA
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Técnico: Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Técnico: Gilardino.
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ONDE ASSISTIR A FROSINONE X PARMA NA TV
O confronto entre Frosinone e Parma será transmitido ao vivo pelo DAZN por meio do aplicativo em smart TVs compatíveis ou em consoles de videogame (PlayStation, Xbox), no TIMVISION Box e em dispositivos como Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.
ONDE ASSISTIR A FROSINONE X PARMA POR STREAMING
Frosinone x Parma também estará disponível ao vivo por streaming em dispositivos como smartphones, tablets, PCs e computadores de mesa: pelo aplicativo e pelo site do DAZN.