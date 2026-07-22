Frosinone, negociações com a Lazio por Artistico: Gattuso quer manter o ex-jogador do Spezia

O Frosinone está trabalhando para um retorno em grande estilo à Série A. O objetivo é formar um elenco competitivo para disputar suas chances de permanência na divisão: a prioridade é proporcionar ao técnico Alvini um atacante fisicamente forte e com bom faro de gol. As negociações com o Pescara por Di Nardo não avançam, já que o presidente Sebastiani continua pedindo 3 milhões de euros por ele. Também há contatos constantes com a Lazio pelo atacante Gabriele Artistico, nascido em 2002, autor de 13 gols e 1 assistência no último campeonato da Série B com a camisa do Spezia. No momento, é justamente o novo técnico da Lazio, Rino Gattuso, quem está travando a negociação, pois ficou muito impressionado com as qualidades do atacante nestes primeiros dias de pré-temporada.