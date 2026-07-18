Frosinone contrata Zerbin do Napoli: negociações intensas por Di Nardo, do Pescara

O Frosinone está se preparando para o retorno à Série A. O novato da Região do Lácio tem um projeto ambicioso e quer alguns reforços em cada linha. Enquanto isso, fechou acordo com o Napoli para o retorno de Zerbin (que atuou na Cremonese na última temporada): transferência definitiva. Continuam as negociações intensas com o Pescara por Di Nardo: a última oferta de 1,5 milhão foi considerada alta demais. O clube do Adriático avalia em cerca de 3 milhões o atacante, protagonista na última temporada da Série B com 14 gols.