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US Cremonese v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

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Frosinone contrata Zerbin do Napoli: negociações intensas por Di Nardo, do Pescara

Frosinone

Frosinone: está tudo certo para o retorno de Zerbin, vindo do Napoli

O Frosinone está se preparando para o retorno à Série A. O novato da Região do Lácio tem um projeto ambicioso e quer alguns reforços em cada linha. Enquanto isso, fechou acordo com o Napoli para o retorno de Zerbin (que atuou na Cremonese na última temporada): transferência definitiva. Continuam as negociações intensas com o Pescara por Di Nardo: a última oferta de 1,5 milhão foi considerada alta demais. O clube do Adriático avalia em cerca de 3 milhões o atacante, protagonista na última temporada da Série B com 14 gols.

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