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Apesar das grandes preocupações com lesões e do drama envolvendo Harry Kane, o caso Jamal Musiala ofusca todo o resto no Bayern de Munique. O poderoso conselho fiscal confronta publicamente os representantes do jogador, com quem mantinha uma relação de grande confiança. Mas quem está por trás disso?

O cenário está claro desde sexta-feira: quando Karl-Heinz Rummenigge falou à câmera da Sky nos arredores do jogo do Bayern em casa contra o Colônia (1 a 1) e tratou do caso Jamal Musiala , caíram os últimos véus que o presidente honorário Uli Hoeneß e o CEO Jan-Christian Dreesen ainda haviam tentado retirar de forma um pouco mais delicada. As declarações de Rummenigge, porém, foram claras e inequívocas:

É improvável que Jamal Musiala volte a apresentar sua melhor forma em um futuro próximo, apesar de sua disfunção neuronal, que provoca pequenos episódios de desmaio em intervalos irregulares. Também é incerto se algum dia ele voltará a ser o velho “Magic Musiala”. Por isso, o contrato astronômico do jogador de 23 anos, assinado em fevereiro de 2025 e que lhe garante um salário-base anual de 25 milhões de euros, segundo relatos, precisa ser ajustado.

O assunto veio à tona. Nas semanas e nos dias anteriores, Hoeneß e Dreesen ao menos haviam mantido certa etiqueta e falado em um “dilema” para todos os envolvidos. “Imagine se o Bayern agora colocasse o contrato dele em questão”, disse Hoeneß, por exemplo, apenas em tom de sugestão . Assim, deixou as primeiras pistas do caminho que levaria, quase duas semanas depois, às declarações de Rummenigge.

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Uli Hoeneß e o “acordo de cavalheiros”: o motivo do conflito com os representantes de Musiala

É justamente esse o tema agora. O Bayern insiste em um acordo de cavalheiros firmado , segundo o Süddeutsche Zeitung, no verão europeu, às margens do lago Tegernsee. Na visão de Hoeneß, ele acertou o acordo com Christian Schmid, representante de Musiala, após o diagnóstico e antes dos primeiros colapsos públicos do jogador nos amistosos contra RB Leipzig e Heidenheim .

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Ao menos para Hoeneß, teria havido um acordo verbal para que as partes se reunissem e ajustassem o contrato de Musiala caso o jogador não conseguisse recuperar o nível de antes em consequência da doença. Para o Bayern, aparentemente esse momento chegou.

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Além disso, uma reportagem da revista Stern sugere que o órgão de fiscalização liderado por Hoeneß e Rummenigge suspeita não ter recebido dos representantes de Musiala informações suficientes sobre o real estado de saúde do jogador e até acredita que detalhes específicos tenham sido omitidos deliberadamente.

Na segunda-feira da semana passada, Musiala teria sofrido uma nova crise de ausência durante o treino com o elenco. O conselho fiscal só teria tomado conhecimento do episódio no decorrer da semana e, por fim, se sentido obrigado a adotar uma postura pública drástica. Isso também porque a própria direção esportiva, liderada pelo diretor de futebol Max Eberl, a quem Hoeneß teria atribuído internamente, em termos bastante claros, seis meses de “inércia” no caso , permaneceu em silêncio.

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De fato, Musiala vive uma temporada marcada por problemas: foi titular apenas duas vezes, soma dois gols e uma assistência e ficou meses fora de ação por causa de uma misteriosa lesão muscular, embora oficialmente se falasse apenas em uma “pequena ruptura de fibras musculares”.

Para Schmid, representante de Musiala, porém, o acordo com Hoeneß previa “apenas” a realização de novas conversas caso o estado do jogador não melhorasse, segundo a SID. E foram justamente essas conversas que os dirigentes do Bayern Hoeneß, Rummenigge e Dreesen aparentemente tentaram forçar com suas declarações públicas.

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Na terça-feira, Schmid e Tobias Altschäffl, ex-repórter-chefe da cobertura do Bayern no grupo Axel Springer e hoje integrante da equipe de representantes de Musiala, estiveram na Säbener Straße para conversar sobre a situação com o CEO Dreesen e o presidente Herbert Hainer.

Quem é o representante de Jamal Musiala e quais são seus vínculos com o Bayern?

Foi uma das raras aparições públicas de Schmid. Advogado e diretor da agência 11WINS, ele é o principal contato de Musiala, mas costuma atuar exclusivamente nos bastidores e evita a exposição. Por meio da marca SW/SIDELINE, criada por ele, também assessora técnicos e dirigentes. Sandro Wagner, por exemplo, é seu cliente desde 2026.

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Uma pessoa anônima que supostamente conhece o setor o descreve na reportagem da Stern publicada na terça-feira como “frio e implacável”, mas também como alguém que, ao que tudo indica, domina muito bem o ofício. Da perspectiva do jogador, o contrato que Schmid negociou para Musiala em fevereiro do ano passado teria sido uma “obra-prima”.

Philipp Schneider, do Süddeutsche Zeitung, sustenta indiretamente essa avaliação no podcast do jornal, “Und nun zum Sport”, de segunda-feira. Segundo o SZ, o contrato rende ao jogador de ataque, tão castigado recentemente, até 30 milhões de euros por ano graças a diferentes cláusulas complexas e “acordos paralelos” que, de acordo com Schneider, “naquele momento, nem mesmo o Bayern compreendeu de fato até o último detalhe”.

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Isso possivelmente se refere, em especial, à cláusula incomum de continuidade do pagamento do salário em caso de doença ou lesão de Musiala, negociada por Schmid com Eberl e o Bayern. O clube é obrigado a continuar pagando o salário não por seis semanas, como de costume, mas por seis meses. Segundo a Stern, isso agora alimenta entre os dirigentes do Bayern a suspeita de que Musiala talvez já sofresse da doença antes de assinar o contrato.

Segundo a Stern, há, por exemplo, “pessoas no Bayern” que questionam se o grave acidente de trânsito causado por Musiala em abril de 2025, a 194 km/h , já tinha relação com a disfunção neuronal. Musiala teria sofrido um episódio desse tipo pela primeira vez na presença do elenco, antes do jogo da Champions League contra o Real Madrid, em 7 de abril da temporada passada. A Stern não responde à pergunta sobre se os representantes de Musiala revelaram ao Bayern todas as informações médicas antes da assinatura.

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Se isso vier à tona ao fim desse caso indigno para todas as partes, poderá haver consequências graves para a agência de Schmid, que mantém há anos uma relação boa e de confiança com o Bayern. Afinal, algo assim prejudica um negócio em plena expansão, pois colocaria em dúvida a integridade dos representantes de jogadores.

Musiala talvez seja o mais conhecido, mas está longe de ser o único jogador de renome da Bundesliga representado pela 11WINS. Tampouco é o único com vínculos com o Bayern, razão pela qual a relação entre Schmid e o clube de Munique sempre foi descrita como boa e baseada na confiança.

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Há, por exemplo, apenas para citar alguns nomes, Can Uzun e Robin Koch, do Eintracht Frankfurt; Maximilian Beier, do Borussia Dortmund; Nicolo Tresoldi, muito cobiçado internacionalmente; Paul Wanner, ex-joia do Bayern que hoje joga no PSV Eindhoven; Tarek Buchmann, Maurice Krattenmacher e Wisdom Mike, todos com passagem pelo Bayern ou, no caso de Buchmann, ainda sob contrato com o clube; além de Kennet Eichhorn, do Bayer Leverkusen.

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Bayern e jogadores de Schmid: um já dividiu a direção do clube, outro se tornou uma sorte inesperada

Assim como Musiala, o último nome citado tem Schmid como principal representante e já provocou uma divergência interna no Bayern no verão europeu passado.

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Enquanto o diretor de futebol Eberl havia escolhido Eichhorn, então com 16 anos, como alvo prioritário e queria muito contratar o talentoso meio-campista por meio de uma cláusula de rescisão, de valor estimado entre 9 e 12 milhões, Hoeneß e Rummenigge teriam vetado a operação, segundo a kicker. Isso porque, além do valor a ser pago ao Hertha Berlin pela transferência de Eichhorn, a agência de Schmid também teria exigido um generoso prêmio pela assinatura de dez milhões de euros. Tudo isso por um jogador que, aos 16 anos, havia disputado apenas 19 partidas como profissional. “Loucura” é como Hoeneß provavelmente chamaria algo assim.

Eichhorn acabou se transferindo para o Bayer Leverkusen e, até agora, não disputou uma partida sequer pelo clube. Devido a uma doença metabólica diagnosticada após uma grave infecção gastrointestinal , Eichhorn precisou inicialmente de internação hospitalar e agora está em fase de recondicionamento físico. Presume-se que ele estreará pelo Leverkusen após a virada do ano.

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Em outra ocasião, a separação totalmente surpreendente entre um jogador e a agência de Schmid acabou sendo uma sorte inesperada para o Bayern. Afinal, se Leroy Sane não tivesse decidido, em maio de 2025, passar a ser representado por Pini Zahavi, em vez de Schmid, muito provavelmente teria recebido do clube de Munique um novo contrato de três anos com salário anual. “Só falta a assinatura. Gostaríamos de fechar, e Leroy também”, declarou Eberl na época, apenas para descobrir poucas horas depois que a situação era outra.

Foi uma sorte inesperada para o clube, algo que, na verdade, nenhuma das partes desejava. Se Sane tivesse ficado, por exemplo, o caminho de Lennart Karl até o time profissional e sua afirmação na excelente primeira temporada provavelmente teria sido bloqueado. Sane, por sua vez, talvez apresentasse um desempenho semelhante ao que mostra agora no Galatasaray, para onde se transferiu sem custos de transferência. A enorme euforia que acompanhou a chegada do jogador, hoje com 30 anos, deu lugar a uma grande frustração entre os torcedores . Em 16 partidas oficiais, Sane não tem nenhuma participação em gol.