De Jong é o destaque da lista de 25 convocados da Holanda
O técnico da seleção da Holanda, Xavi Hernandez, anunciou uma lista de 25 jogadores para os próximos dois jogos da Liga das Nações da Uefa, contra Grécia e Alemanha. O principal destaque é o retorno do meio-campista do Barcelona Frenkie de Jong, convocado pela primeira vez desde a Copa do Mundo após um longo período afastado por lesão.
De Jong voltou a jogar pelo clube sob o comando de Hansi Flick no fim de outubro e agora retorna à seleção.
O atacante Donyell Malen, da AS Roma, também volta à lista depois de perder a última data Fifa por lesão.
Xavi conta com retornos, mas enfrenta desfalques por lesão
O retorno de De Jong é um reforço importante para Xavi, que precisa lidar com vários desfalques na seleção. Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato e Nathan Ake, presenças frequentes nas convocações, ficaram fora por lesão.
Além disso, Luciano Valente, Joshua Zirkzee e Kenneth Taylor não foram incluídos na lista final de 25 jogadores.
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Já os jovens Ruben van Bommel, Mexx Meerdink e Gjivai Zechiel mantiveram suas vagas após estrearem na primeira convocação de Xavi, assim como Ian Maatsen e Justin Kluivert.
Confira os 25 convocados da Holanda por posição
Goleiros: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland).
Defensores: Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Ian Maatsen (Aston Villa), Lutsharel Geertruida (PSV), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).
Meio-campistas: Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Gjivai Zechiel (Feyenoord).
Atacantes: Ruben van Bommel (PSV), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (AS Roma), Mexx Meerdink (AZ), Crysencio Summerville (Al-Hilal).
Liderança do grupo em jogo nos dois confrontos
A Holanda lidera o Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações, com oito pontos em quatro partidas. A Grécia também tem oito pontos, enquanto a Alemanha vem logo atrás, com cinco.
A Holanda recebe a Grécia na Johan Cruijff ArenA, em Amsterdã, na sexta-feira, 13 de novembro, antes de viajar para enfrentar a Alemanha no Olympiastadion, em Berlim, na segunda-feira, 16 de novembro. Os dois primeiros colocados garantem vaga nas quartas de final.
Os convocados vão se reunir em Zeist na segunda-feira, 9 de novembro. Xavi tem uma entrevista coletiva marcada antes do início dos treinos.