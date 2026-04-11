Frenkie de Jong volta ao FC Barcelona com uma assistência espetacular na vitória no clássico

O FC Barcelona conquistou uma vitória no clássico contra o Espanyol no sábado. Dois gols de Ferran Torres garantiram o placar de 2 a 0 no intervalo. No segundo tempo, parecia que teríamos uma goleada, mas o Espanyol reagiu e conseguiu tornar a partida mais disputada: 4 a 1. Com a vitória, o Barcelona aproveita a perda de pontos do Real Madrid, que na sexta-feira não conseguiu passar pelo Girona (1 a 1). A diferença agora é de nove pontos, faltando sete partidas para o fim do campeonato.

Já antes do pontapé inicial, havia boas notícias para o Barcelona, pois Frenkie de Jong voltou à lista de convocados pela primeira vez desde 22 de fevereiro. O jogador da seleção holandesa, que vinha lutando contra uma lesão no tendão, faria sua volta nos minutos finais da partida.

Enquanto o Espanyol costuma transformar o jogo em um clássico emocionante no seu próprio Estádio RCDE, no Camp Nou geralmente é diferente. E isso parecia valer também para esta edição, já que o primeiro tempo foi totalmente dominado pelo time da casa.

Era só uma questão de tempo até o primeiro gol, que saiu logo aos nove minutos. Lamine Yamal cobrou um escanteio e teve a sorte de Marko Dmitrovic, goleiro do Espanyol, ter mergulhado completamente por baixo da bola. Torres aproveitou com uma cabeçada certeira no segundo poste: 1 a 0.

No meio do primeiro tempo, saiu também o 2 a 0 e, mais uma vez, Yamal esteve na origem do gol. Com a parte externa do pé, ele lançou Torres em profundidade no momento exato. O espanhol apareceu nas costas do zagueiro e colocou a bola com suavidade, mas precisão, no canto oposto: 2 a 0.

O Espanyol mostrou muito mais ousadia após o intervalo, e isso foi recompensado com o gol de Pol Lozano, que reduziu a diferença. O Barcelona, por sua vez, desperdiçou várias chances e deve agradecer a Joan García por o Espanyol não ter empatado.

No final da partida, o Barcelona acabou se distanciando no placar. Yamal venceu um duelo de velocidade com Dmitrovic e comemorou antes mesmo de empurrar a bola para o gol vazio. No 4 a 1, De Jong teve um papel fundamental, ao esperar alguns segundos antes de dar o passe e, em seguida, escolher Marcus Rashford. O inglês finalizou com maestria, girando sobre si mesmo.