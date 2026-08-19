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imago-sport-1081351196.jpgRicardo Larreina Amador
Rian Rosendaal

Traduzido por

Frenkie de Jong tem surpresa desagradável ao entrar em campo pelo Barcelona

Barcelona x Al Ahly
Barcelona
Al Ahly
Amistosos de clubes
F. de Jong

Frenkie de Jong foi vaiado por parte da torcida do Barcelona nesta quarta-feira. Isso aconteceu quando o meio-campista entrou em campo para o amistoso contra o Al-Ahly pela Troféu Joan Gamper.

As vaias acontecem no momento em que o nome de De Jong é anunciado pelo locutor do estádio. O holandês, aliás, segue impassível em direção aos companheiros de Barcelona.

As vaias talvez tenham relação com a reportagem de Gerard Romero. O jornalista espanhol revelou que De Jong se recusou a jogar contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões na temporada passada e que a relação com o técnico Hansi Flick seria difícil.

Segundo De Jong, não há nada de verdadeiro nessas histórias. "Gerard Romero informou, e foi ele mesmo quem deu início a tudo isso, que no ano passado eu me recusei a jogar contra o Atlético na Liga dos Campeões. Isso não é verdade. Simplesmente não está certo", enfatizou ao canal oficial do Barcelona.

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O internacional da seleção holandesa também considera risível que haja rumores de que sua relação com Flick teria se deteriorado. "Romero disse que minha relação com o treinador é muito ruim. Mas isso não é verdade. Minha relação com ele é, na verdade, muito boa."

Enquanto isso, De Jong tenta ficar totalmente em forma novamente após a lesão no joelho que sofreu na Copa do Mundo. Ainda não se sabe quando o meio-campista voltará a ficar à disposição do campeão espanhol.

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