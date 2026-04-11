Frenkie de Jong surpreende no retorno ao FC Barcelona: “Isso é algo que quase nunca se vê nele”

Frenkie de Jong marcou seu retorno ao FC Barcelona no sábado, no clássico contra o Espanyol (4 a 1). O jogador da seleção holandesa entrou em campo com grande entusiasmo e precisou de apenas alguns minutos para dar uma assistência. O analista da Ziggo Sport, Ronald de Boer, está impressionado com o meio-campista.

O Barcelona teve um primeiro tempo tranquilo e foi para o vestiário com uma vantagem de 2 a 0. No segundo tempo, o Barcelona parecia estar com a cabeça principalmente na partida de volta da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid.

O Espanyol voltou ao jogo, marcou o gol de empate após um lapso do Barcelona em um lançamento lateral e teve chances de ampliar, antes que o time da casa, após a volta de De Jong aos 84 minutos, acabasse vencendo por 4 a 1.

“Nos últimos dez minutos ficou interessante, quando o Frenkie entrou em campo”, começa De Boer. “Ele trouxe um pouco de energia para a equipe. Afinal, o Frenkie é um verdadeiro líder.”

“Foi um momento de nervosismo. Se você observar aquele 2 a 1 do Espanyol, o Barcelona estava realmente cochilando. Os espaços que eles abriram... Inacreditável.”

“Olha só”, comenta De Boer sobre as imagens do 2 a 1. “Não tem absolutamente ninguém marcando. Tempo de sobra, sozinho no mundo. Isso é inaceitável, claro. Da mesma forma, você pode acabar levando um gol.”

"Achei que a situação mudou quando o Frenkie entrou em campo. Ele começou a se esforçar, a avançar em profundidade mesmo sem a bola, e isso ficou claro no gol, é claro. Aqui ele avança em profundidade, e isso é algo que quase nunca se vê do Frenkie, ele fazer essas jogadas na linha de frente."

De Jong driblou o goleiro Marko Dmitrovic e esperou alguns segundos antes de, por fim, passar a bola para o artilheiro Rashford. “Devo dizer que Rashford finalizou com maestria. Frenkie, naturalmente, procurava alguém que pudesse finalizar. Ele pensou primeiro: vou passar para o Yamal. A bola chegou um pouco atrás de Rashford, mas ele finalizou com maestria”, afirmou De Boer.

O retorno de De Jong chega em boa hora para o Barcelona, que disputa a LaLiga e a Liga dos Campeões, e para a seleção holandesa. Daqui a cerca de dois meses, começa a Copa do Mundo de 2026. De Jong teve que ficar de fora da última convocação para a seleção devido a uma lesão no tendão.