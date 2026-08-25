Frenkie de Jong sofre novo grande revés no FC Barcelona

Frenkie de Jong encerrou mais cedo seu primeiro treino em campo na tarde de terça-feira, segundo informa o SPORT. O meio-campista ainda sentia dores demais no joelho.

De Jong sofreu a lesão no joelho no fim da última temporada. Ele jogou a Copa do Mundo com dores intensas e injeções, o que possivelmente piorou a situação.

O clube não está satisfeito com o fato de o armador ter continuado jogando com a lesão na Copa do Mundo. Enquanto isso, o técnico Hansi Flick também retirou a braçadeira de capitão por esse motivo.

De Jong pode até precisar passar por cirurgia, caso a lesão não se recupere de uma “maneira natural”. Ao que tudo indica, esse parece ser o caso agora.

Na terça-feira, De Jong voltou ao campo de treino após mais de 6 semanas de descanso, mas ainda sentia dores em excesso. Depois de apenas alguns minutos, ele voltou a sentir o problema e precisou retornar para a parte interna.

O veículo espanhol informa que, neste momento, um retorno de De Jong ainda está muito distante.