Frenkie de Jong se defende com veemência: “Essas pessoas não entendem nada de...”

Após a convincente vitória da seleção holandesa por 5 a 1 sobre a Suécia, Frenkie de Jong partiu para cima de seus críticos. O meio-campista da Oranje afirmou, em entrevista a Noa Vahle, da SBS6, que muitas pessoas assistem ao futebol, mas, segundo ele, não entendem realmente o jogo. De Jong reagiu assim à discussão contínua sobre seu papel na seleção comandada pelo técnico Ronald Koeman.

Na noite de sábado, em Houston, a Holanda deu um grande passo rumo à próxima fase da Copa do Mundo. Graças aos gols de Brian Brobbey (duas vezes), Cody Gakpo (duas vezes) e Crysencio Summerville, a Suécia foi derrotada de forma convincente.

Após a partida, perguntaram a De Jong como ele avaliava seu próprio desempenho. De Jong está satisfeito e destaca a diferença em relação ao jogo anterior contra o Japão. “A Suécia deu mais espaço do que o Japão. Por isso, foi um pouco mais fácil para nós jogarmos.”

Vahle, em seguida, menciona as declarações de Koeman, que um dia antes havia indicado ter conversado com De Jong sobre sua contribuição no ataque. O meio-campista reconhece que gosta de pensar mais no ataque quando a situação exige, mas imediatamente faz uma observação sobre as críticas que recebe regularmente, inclusive após a partida contra o Japão.

“Tenho a sensação de que muitas pessoas, na verdade, não entendem nada de futebol. Elas assistem, mas não enxergam. Isso não é problema, pois assim todos podem opinar, mas é a verdade”, afirmou De Jong.

De Jong ressalta que seu jogo costuma ser mal interpretado. “Ouço as pessoas dizerem que não faço passes em profundidade, mas isso não é verdade. É só que não estão prestando atenção. Depende da partida, mas também do momento. Alguém está correndo ou não? Como está a corrida dessa pessoa? Isso depende de tantas coisas.”

Após a partida, De Jong recebeu apoio do capitão Virgil van Dijk, que afirma que as críticas ao meio-campista são exageradas. “É bom ouvir isso”, reagiu o meio-campista. “Acho que, na Holanda, em geral, poderíamos valorizar um pouco mais os jogadores.”

Ao mesmo tempo, ele ressaltou não ter nenhum problema com críticas justificadas. “Todo mundo pode fazer uma partida abaixo do normal. Não há problema se houver críticas por isso. Mas muitas vezes a coisa vai longe demais, a ponto de alguém ser imediatamente rotulado como um jogador ruim. Temos muitos jogadores que já atuam no mais alto nível há anos. Na minha opinião, hoje em dia todo mundo quer apenas falar qualquer coisa só para, no fim das contas, ficar famoso.”

Com um sorriso, De Jong conclui: “O mais importante é que vencemos. Estamos felizes com isso.”