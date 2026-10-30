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Ao VivoIngressos
Frenkie de JongNOS
Sam Vreeswijk
Traduzido por

Frenkie de Jong recebeu uma ligação do técnico da seleção, Xavi: "Fiquei um pouco surpreso"

Países Baixos
Barcelona
F. de Jong
Xavi Hernández

Frenkie de Jong está feliz com Xavi Hernández como técnico da seleção da Holanda. O meio-campista de 29 anos do Barcelona foi um dos primeiros jogadores do elenco a saber, neste verão, da possibilidade de Xavi assumir o cargo.

De Jong conhece Xavi desde o período entre 2021 e 2024, quando o espanhol treinou o Barcelona, clube pelo qual o meio-campista joga desde 2019. Os dois continuaram em contato frequente nos últimos anos.

Inclusive quando surgiu a possibilidade de Xavi assumir a seleção. "Ele me ligou um pouco antes. Foi bom saber que isso estava sendo cogitado. Como fazia muito tempo que não tínhamos um técnico estrangeiro na seleção, fiquei um pouco surpreso. Mas fiquei feliz", disse De Jong à NOS.

"Trabalhamos bem juntos no Barcelona. Sei como ele pensa o futebol, e isso combina com a seleção da Holanda. Ele quer pressionar e atacar, e dificilmente mudará esses princípios. Mas tem muita variedade na forma de colocá-los em prática taticamente."

De Jong ainda ficou fora da seleção da Holanda no último período de jogos internacionais por causa de uma lesão no joelho sofrida durante a última Copa do Mundo. A lesão o afastou dos gramados por meses.

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"Foi um período longo e difícil também. Mas havia muito menos incerteza sobre se e quando eu me recuperaria desta lesão do que, por exemplo, quando machuquei o tornozelo."

Agora, ele está recuperado e espera voltar a se juntar à seleção da Holanda daqui a uma semana e meia. O objetivo para o próximo ano é a classificação para a Eurocopa de 2028. "Agora precisamos voltar a construir uma equipe, e isso vai levar algum tempo. Mas temos um time muito bom, com potencial."

"Não temos um elenco como os da Inglaterra ou da França, mas estamos entre as equipes logo abaixo das principais favoritas. Precisamos jogar muito bem como equipe, construir algo de verdade e ter uma identidade bem reconhecível. Assim, podemos conquistar um título."

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