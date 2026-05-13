Frenkie de Jong não integra a convocação do FC Barcelona para o confronto de quarta-feira contra o Deportivo Alavés. Por enquanto, não está claro o motivo da ausência do meio-campista de 29 anos.

Três dias após a conquista do título da LaLiga, o Barcelona visita o Alavés. De Jong, pelo menos, não entrará em campo, conforme consta da lista de convocados divulgada pelo Blaugrana.

Contra o Real Madrid (vitória por 2 a 0), De Jong jogou como reserva por cerca de meia hora no domingo. Ele também participou ativamente das comemorações após a partida.

Além de De Jong, Fermín López também não estará presente no time do Barcelona. Isso gerou especulações no Mundo Deportivo.

Segundo o jornal catalão, Hansi Flick deixou a dupla de meio-campistas em casa por “razões táticas”. No entanto, isso não foi especificado.

Daqui a exatamente um mês, a seleção holandesa precisará de De Jong durante a Copa do Mundo. O volante lutou contra lesões durante grande parte da temporada.

Até lá, o Barcelona ainda disputará três partidas do campeonato. Antes da Copa do Mundo, a seleção holandesa ainda enfrentará a Argélia e o Uzbequistão em amistosos.