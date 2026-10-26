Decepção na capital catalã
De Jong falou sobre a frustração causada pela derrota do clube por 2 a 1 para o Madridd. O confronto, decidido por uma vitória arrancada pelos visitantes, deixou um gosto amargo para o time da casa, que teve dificuldades para manter seu ritmo tático habitual. De Jong reconheceu que perder um jogo de tamanha importância é um duro golpe para o moral do elenco, especialmente diante da própria torcida.
“Perder sempre dói, especialmente em casa e ainda mais em um clássico. Não era o que esperávamos, mas seguimos na liderança do campeonato e precisamos reagir depois desta semana difícil”, disse o holandês à mídia do clube, segundo o VoetbalPrimeur. Apesar da decepção, ele segue convencido de que o time tem qualidade para reagir imediatamente e continuar na briga pelo título de La Liga. “Temos time para isso. Não podemos perder a confiança e precisamos continuar no caminho que escolhemos”, acrescentou.
Dificuldades táticas contra o Real Madrid
Ao analisar a atuação, De Jong foi sincero sobre as dificuldades do Barcelona para impor seu estilo de jogo. Ele observou que erros não forçados com a bola permitiram ao Real Madrid explorar sua maior força: o contra-ataque. Quando o Barcelona perdeu a concentração nas fases iniciais da construção das jogadas, a eficiência do ataque do Madrid acabou fazendo a diferença entre os dois gigantes espanhóis.
“É verdade que jogamos com menos fluidez do que de costume. Perdemos a bola um pouco mais vezes, e essa é a força deles: se você perde a bola na primeira ou na segunda fase da construção da jogada, eles têm jogadores muito velozes que podem ser decisivos”, admitiu De Jong.
Compromisso com a identidade do Barcelona
Apesar das falhas táticas expostas durante a partida, o jogador da seleção da Holanda rejeita a ideia de que o Barcelona deva mudar sua maneira fundamental de jogar. Ele acredita que o compromisso do clube com o futebol ofensivo é inegociável, mesmo que isso deixe o time vulnerável a ameaças específicas. Para De Jong, preservar o DNA do clube é mais importante do que adotar um estilo pragmático nos grandes jogos.
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“Buscávamos a vitória porque essa é a nossa identidade, e nunca vamos perdê-la. Mas eles marcaram em um contra-ataque, e precisamos melhorar”, refletiu.
A disputa por uma vaga entre os titulares
Além do resultado coletivo, De Jong agora enfrenta o desafio pessoal de voltar a ser titular absoluto no meio-campo de Hansi Flick. Durante sua ausência, vários jogadores aproveitaram as oportunidades, criando um excesso de opções de alto nível no setor. O holandês, porém, vê essa concorrência interna como parte saudável da vida em um dos maiores clubes de futebol do mundo.
“Temos muitos jogadores de alto nível. Há jogadores muito bons, especialmente no meio-campo. A concorrência é natural em um time como o Barcelona; não é novidade. Quero fazer a minha parte e voltar ao time titular o mais rápido possível”, afirmou De Jong.