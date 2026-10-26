Compartilhar Siga GOAL no Google

Frenkie de Jong expressou sua frustração após a decepcionante derrota do Barcelona por 2 a 1 para o Real Madrid no Spotify Camp Nou. O jogador da seleção holandesa voltou a campo após uma longa espera no confronto decisivo, mas não conseguiu evitar a derrota do Barcelona para seu maior rival.

Publicidade

Decepção na capital catalã

De Jong falou sobre a frustração causada pela derrota do clube por 2 a 1 para o Madridd. O confronto, decidido por uma vitória arrancada pelos visitantes, deixou um gosto amargo para o time da casa, que teve dificuldades para manter seu ritmo tático habitual. De Jong reconheceu que perder um jogo de tamanha importância é um duro golpe para o moral do elenco, especialmente diante da própria torcida.

“Perder sempre dói, especialmente em casa e ainda mais em um clássico. Não era o que esperávamos, mas seguimos na liderança do campeonato e precisamos reagir depois desta semana difícil”, disse o holandês à mídia do clube, segundo o VoetbalPrimeur. Apesar da decepção, ele segue convencido de que o time tem qualidade para reagir imediatamente e continuar na briga pelo título de La Liga. “Temos time para isso. Não podemos perder a confiança e precisamos continuar no caminho que escolhemos”, acrescentou.

Dificuldades táticas contra o Real Madrid

Ao analisar a atuação, De Jong foi sincero sobre as dificuldades do Barcelona para impor seu estilo de jogo. Ele observou que erros não forçados com a bola permitiram ao Real Madrid explorar sua maior força: o contra-ataque. Quando o Barcelona perdeu a concentração nas fases iniciais da construção das jogadas, a eficiência do ataque do Madrid acabou fazendo a diferença entre os dois gigantes espanhóis.

“É verdade que jogamos com menos fluidez do que de costume. Perdemos a bola um pouco mais vezes, e essa é a força deles: se você perde a bola na primeira ou na segunda fase da construção da jogada, eles têm jogadores muito velozes que podem ser decisivos”, admitiu De Jong.

Publicidade Publicidade

Compromisso com a identidade do Barcelona

Apesar das falhas táticas expostas durante a partida, o jogador da seleção da Holanda rejeita a ideia de que o Barcelona deva mudar sua maneira fundamental de jogar. Ele acredita que o compromisso do clube com o futebol ofensivo é inegociável, mesmo que isso deixe o time vulnerável a ameaças específicas. Para De Jong, preservar o DNA do clube é mais importante do que adotar um estilo pragmático nos grandes jogos.

Tópicos relacionados

“Buscávamos a vitória porque essa é a nossa identidade, e nunca vamos perdê-la. Mas eles marcaram em um contra-ataque, e precisamos melhorar”, refletiu.

A disputa por uma vaga entre os titulares

Além do resultado coletivo, De Jong agora enfrenta o desafio pessoal de voltar a ser titular absoluto no meio-campo de Hansi Flick. Durante sua ausência, vários jogadores aproveitaram as oportunidades, criando um excesso de opções de alto nível no setor. O holandês, porém, vê essa concorrência interna como parte saudável da vida em um dos maiores clubes de futebol do mundo.

Publicidade

“Temos muitos jogadores de alto nível. Há jogadores muito bons, especialmente no meio-campo. A concorrência é natural em um time como o Barcelona; não é novidade. Quero fazer a minha parte e voltar ao time titular o mais rápido possível”, afirmou De Jong.