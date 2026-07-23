Frenkie de Jong reagiu através do Instagram, por meio de um extenso comunicado, à sua lesão no joelho e a toda a especulação em torno disso na imprensa. Entre outras coisas, a sua dedicação ao clube foi posta em causa, o que levou o neerlandês a sentir-se obrigado a responder.

De Jong regressou mais cedo das férias após o Mundial, com queixas no joelho. No seu clube, foram realizados vários exames, mas os resultados foram pouco animadores. Entretanto, o FC Barcelona declarou que De Jong sofreu uma rotura no ligamento colateral medial do joelho, pelo que nas próximas semanas trabalhará na sua recuperação sob a orientação da equipa médica.

A imprensa espanhola tinha noticiado anteriormente que De Jong está em conflito com o treinador Hansi Flick, porque no final da época passada teria recusado jogar após receber luz verde da equipa médica, motivo pelo qual o médio reagiu agora também, na sua página de Instagram, a toda a polémica.

“Normalmente não presto muita atenção ao que é escrito sobre mim, a equipa ou o clube”, começa por dizer. “Mas, ultimamente, tem havido muita especulação sobre a minha lesão e a minha situação no Barça. Custa-me ver que as pessoas ponham em causa a minha ligação ao clube e a minha dedicação por causa de informações incorretas.”

“O futebol significa tudo para mim e sempre dei tudo pelo FC Barcelona e pelo meu país”, prossegue. “Por isso, gostava de partilhar o que aconteceu. Durante o Mundial, sofri uma lesão no joelho. Após os primeiros exames, os médicos disseram-me que se tratava de uma lesão ligeira e que ela não se agravaria se eu continuasse a jogar. O único desafio era que teria de jogar com alguma dor, mas isso é algo que sempre fiz ao longo da minha carreira quando podia dar o meu contributo à minha equipa, tanto no meu clube como no meu país.”

“Durante as minhas férias, regressei a Barcelona para exames complementares. Aí ficou claro que a lesão era mais grave do que se pensava inicialmente. Felizmente, neste momento não é necessária uma operação. Estou agora totalmente focado na minha recuperação e quero voltar ao relvado o mais rapidamente possível”, afirmou De Jong.

“Todos os dias trabalho para estar na melhor condição possível. Levo a minha profissão, o meu corpo e a minha responsabilidade para com a equipa extremamente a sério. Mas, por vezes, há coisas sobre as quais não se tem controlo, e esta lesão é um exemplo disso. Jogar pelo Barça e pela seleção dos Países Baixos é algo de que me orgulho imenso, e a minha dedicação a ambos nunca vai mudar.”

“Vou continuar a dar tudo por esta camisola, pelos meus companheiros de equipa e pelos nossos adeptos. Ainda há muitos belos momentos e objetivos pela frente para nós. Obrigado por todo o apoio. Mal posso esperar para voltar”, conclui.