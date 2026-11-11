Frenkie de Jong (29) está de volta à seleção da Holanda pela primeira vez desde a Copa do Mundo. O meio-campista do Barcelona disputou recentemente sua 300ª partida pelo clube e se prepara para os próximos jogos da seleção contra Grécia e Alemanha. Voetbalzone conversou em Zeist com o capitão interino da Holanda.

O técnico da seleção, Xavi Hernández, era uma novidade para a maioria dos jogadores, mas De Jong disputou nada menos que 107 partidas oficiais pelo Barça sob o comando do espanhol. Justamente ele teve de ficar de fora da primeira série de jogos da seleção sob seu ex-treinador.

Pela televisão, De Jong viu seus companheiros da seleção holandesa conquistarem os primeiros oito pontos na Liga das Nações. "É difícil dizer o que mudou, mas percebi logo padrões na maneira como o treinador quer sair jogando."

"Isso varia um pouco de acordo com o adversário, claro, mas dava para ver claramente o que havia sido treinado e discutido", começou De Jong.

Segundo De Jong, a visão geral de Xavi é clara. "Ele quer pressionar mais à frente e sair jogando desde a defesa de forma organizada para criar o máximo possível de chances. A maneira exata de fazer isso também depende do adversário."

De Jong acredita que essa tática, na qual buscar superioridade numérica é importante, combina com a atual seleção da Holanda. "Sempre foi isso que quisemos, mas é claro que também tivemos fases em que, por exemplo, fomos um pouco mais passivos na pressão. No fim das contas, quase todo treinador quer dominar com a seleção da Holanda. A maior diferença está em como fazer isso."

Eurocopa de 2028

Há qualidade de sobra na seleção da Holanda, garante De Jong. "Somos uma equipe com muita força e velocidade, muita potência física. É claro que ainda precisamos consolidar a forma de jogar que queremos adotar, e isso também leva tempo. Para isso, todos precisam realmente fazer o que lhes é pedido."

"Acho que ainda há bastante espaço para melhorar, o que é natural, mas certamente há potencial. Estamos trabalhando nisso. A Eurocopa é, no fim das contas, o mais importante; precisamos trabalhar com esse objetivo."

Do que uma equipe precisa para vencer um torneio de seleções? "De muita qualidade. Nós também temos muita qualidade, mas, na última Copa do Mundo, nossa última oportunidade real de medir nosso nível, fomos eliminados entre as últimas 32 seleções. Isso mostra que ainda não estamos perto o suficiente para vencer a próxima Eurocopa."

"Esse é o nosso objetivo, e acho que podemos evoluir para ser competitivos e disputar o título até onde for possível. Neste momento, ainda estamos longe disso", reconheceu De Jong.

De Jong não acha que a Holanda precise necessariamente jogar com cinco defensores para ter sucesso em um torneio de seleções. "Mas, no fim, essa decisão cabe ao treinador. Pelo que vi até agora, não tenho a impressão de que vamos jogar com cinco defensores tão cedo sob o comando de Xavi."

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Faixa de capitão

Com a ausência do zagueiro do Liverpool Virgil van Dijk, De Jong será o capitão interino da seleção da Holanda na próxima semana. "É claro que isso mexe comigo. Acho que ser capitão é uma honra enorme para qualquer um, e para mim também. Ser o capitão do seu país. Jogar pela seleção é o ponto mais alto a que se pode chegar, e agora também sou o capitão da Holanda."

De Jong não tentará compensar a ausência da voz de Van Dijk em campo. "Eu também falo, mas acho que cada um deve, acima de tudo, manter sua própria personalidade nesse aspecto. É claro que a comunicação é necessária. Lá de trás é mais fácil, porque você tem o campo inteiro à sua frente, e Virgil é muito bom nisso."

"Ele faz isso naturalmente e consegue alcançar muita gente com a voz, mesmo em um estádio grande. Isso nos fará falta, com certeza, porque ele é nosso capitão e líder. Mas não quer dizer que alguém que normalmente não faz isso tenha de assumir esse papel de repente."

"Estou sempre presente, mas há diferentes maneiras de se fazer presente e liderar uma equipe. Não devo começar, de repente, a orientar o time como Virgil faz, porque isso também não teria o mesmo impacto", afirmou De Jong.

De Jong é um líder mais parecido com Van Dijk ou com Lionel Messi, que quase não levanta a voz? "Acho que fico entre os dois. Você não vai me ouvir gritando o jogo inteiro, mas eu dou orientações, sim. Se vejo alguma coisa, eu falo. E, se você vai falar, precisa ter algo a dizer."

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Novos convocados

De Jong tem três novos companheiros de seleção: Gjivai Zechiël, Mexx Meerdink e Ruben van Bommel. "É claro que não estive com o grupo na última série de jogos, mas, nas partidas que vi de casa, eles me causaram uma impressão positiva."

"Dá para perceber imediatamente que são talentosos e têm uma boa postura, o que é muito importante", ressaltou o jogador, que soma 70 partidas pela seleção.

Segundo De Jong, ainda há muitos talentos na Holanda. "Acho que a Eredivisie sempre revela novos talentos. Isso acontece em ciclos, claro. Certamente há jogadores talentosos que podem vir a integrar a seleção no futuro, mas não acho sensato citar nomes específicos agora."

De Jong e companhia começam a curta série de jogos da seleção na sexta-feira, 13 de novembro, com uma partida em casa contra a Grécia na Johan Cruyff Arena. Depois, o elenco de Xavi viaja a Berlim, onde enfrentará a Alemanha na segunda-feira, 15 de novembro, no Estádio Olímpico.

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