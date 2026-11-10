Frenkie de Jong (29) está de volta à seleção da Holanda pela primeira vez desde a Copa do Mundo. O meio-campista do Barcelona disputou recentemente sua 300ª partida pelo clube e se prepara para os próximos jogos da seleção contra Grécia e Alemanha. Voetbalzone conversou em Zeist com o capitão interino da Holanda.

O técnico da seleção, Xavi Hernández, era uma novidade para a maioria dos convocados, mas De Jong disputou nada menos que 107 partidas oficiais pelo Barça sob o comando do espanhol. Justamente ele teve de ficar de fora da primeira série de jogos da seleção com seu ex-treinador.

Pela televisão, De Jong viu seus companheiros da seleção holandesa somarem os primeiros oito pontos na Liga das Nações. "É difícil dizer o que mudou, mas percebi logo padrões na maneira como o treinador quer iniciar as jogadas."

"Isso varia um pouco de acordo com o adversário, claro, mas dava para ver claramente o que foi treinado e discutido", começa De Jong.

Segundo De Jong, a ideia geral de Xavi é clara. "Ele quer pressionar mais à frente e sair jogando com qualidade desde a defesa para criar o máximo possível de chances. A forma exata de fazer isso também depende do adversário."

De Jong acredita que essa tática, na qual a busca pela superioridade numérica é importante, combina com a atual seleção holandesa. "Isso sempre foi o que queríamos, mas, claro, também tivemos fases em que fomos um pouco mais passivos na pressão, por exemplo. No fim das contas, quase todo treinador quer dominar os jogos com a seleção da Holanda. A maior diferença está em como fazer isso."

Eurocopa de 2028

Há qualidade de sobra na seleção holandesa, garante De Jong. "Somos uma equipe com muita força e velocidade, muita potência física. Claro que ainda precisamos assimilar totalmente a maneira de jogar, e isso também leva tempo. Além disso, todos precisam fazer de fato o que lhes é pedido."

"Acho que ainda há bastante espaço para melhorar, o que também é natural, mas certamente existe potencial. Estamos trabalhando nisso. A Eurocopa é, no fim das contas, o mais importante, e precisamos trabalhar para chegar lá."

Do que uma equipe precisa para vencer um grande torneio? "De muita qualidade. Também temos muita qualidade, mas, na última Copa do Mundo, nosso teste mais recente de verdade, fomos eliminados na fase dos 32 melhores. Então, ainda não estamos perto o suficiente para vencer a próxima Eurocopa."

"Esse é o nosso objetivo, e acho que podemos evoluir até lá para sermos competitivos e brigarmos pelo título. Neste momento, ainda estamos longe disso", reconhece De Jong.

De Jong não acha que a Holanda precise necessariamente jogar com cinco defensores para ter sucesso em um grande torneio. "Mas, no fim das contas, essa é uma decisão do treinador. Pelo que vi até agora, não tenho a impressão de que vamos jogar com cinco defensores tão cedo sob o comando de Xavi."

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Faixa de capitão

Com a ausência do zagueiro Virgil van Dijk, do Liverpool, De Jong será o capitão interino da seleção da Holanda na próxima semana. "Claro que isso mexe comigo. Acho que ser capitão é uma honra enorme para qualquer um, e para mim também. Ser o capitão do seu país. Ser jogador da seleção é o ponto mais alto a que se pode chegar, e agora também sou o capitão da Holanda."

De Jong não vai tentar suprir a ausência da voz de Van Dijk em campo. "Eu também falo algumas coisas, mas acho que cada um deve, acima de tudo, manter sua própria personalidade nesse aspecto. Claro que a comunicação é necessária. É mais fácil fazer isso lá de trás, porque você tem o campo inteiro à sua frente, e Virgil é muito bom nisso."

"Isso é natural para ele, e sua voz alcança muita gente, mesmo em um estádio grande. Vamos perder isso e certamente sentir falta, porque ele é nosso capitão e líder. Mas não significa que alguém que normalmente não faz isso tenha de assumir esse papel de repente."

"Sempre me faço presente, mas há diferentes maneiras de estar presente e liderar uma equipe. Não devo, de repente, passar a orientar o time como Virgil faz, porque isso também não teria o mesmo impacto", afirma De Jong.

De Jong é mais um líder como Van Dijk ou como Lionel Messi, que quase não levanta a voz? "Acho que estou no meio-termo. Vocês não vão me ouvir gritando o jogo inteiro, mas eu dou orientações, sim. Se vejo alguma coisa, eu falo. E, se você vai falar, precisa ter algo a dizer."

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Novos convocados

Gjivai Zechiël, Mexx Meerdink e Ruben van Bommel são os três novos companheiros de De Jong na seleção. "É claro que não estive com o grupo no período anterior, mas eles me causaram uma impressão positiva nos jogos que acompanhei de casa."

"Dá para perceber de imediato que são talentosos e têm a atitude certa, o que é muito importante", ressalta o jogador, que soma 70 partidas pela seleção.

Segundo De Jong, ainda há muitos talentos na Holanda. "Acho que a Eredivisie sempre revela novos talentos. Isso acontece em ondas, claro. Certamente há jogadores talentosos que podem eventualmente chegar à seleção no futuro, mas não acho sensato citar nomes específicos agora."

De Jong e companhia iniciam a curta série de jogos da seleção na sexta-feira, 13 de novembro, com uma partida em casa contra a Grécia, na Johan Cruyff Arena. Depois, o elenco de Xavi viaja a Berlim, onde enfrentará a Alemanha na segunda-feira, 15 de novembro, no Olympiastadion.

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