Valentijn Driessen acredita que Frenkie de Jong deve temer seriamente por sua vaga na seleção da Holanda, como disse o editor de futebol em sua coluna no De Telegraaf.

De Jong está atualmente lesionado no joelho e não participa desta Data Fifa. O meio-campista deve voltar rapidamente aos gramados.

O capitão do FC Barcelona costuma atuar como volante na seleção da Holanda e, nesta Data Fifa, foi substituído respectivamente por Quinten Timber e Joey Veerman. Este último vem causando muita impressão.

“Ele é um ótimo substituto de De Jong na organização do jogo. Acho que De Jong ainda tem uma ligeira vantagem. Também porque trabalhou por dois anos com Xavi no FC Barcelona.”

“Mas De Jong certamente vai sentir a pressão de Veerman. Principalmente se Veerman voltar a comandar a seleção da Holanda contra a Grécia e no jogo em casa contra a Sérvia”, conclui Driessen.

Veerman disputou ao todo dezoito partidas pela seleção holandesa. Ele não entrava em campo pela seleção da Holanda desde a Eurocopa de 2024, até a última quinta-feira.

O meio-campista do Borussia Dortmund estava, afinal, envolvido em um conflito com o ex-técnico da seleção Ronald Koeman. Este último foi muito crítico em relação ao “comportamento” do jogador de Volendam.