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Bundesliga
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Freiburg x Union Berlin: onde assistir ao vivo ao jogo de hoje na TV e pela internet?

Freiburg x Union Berlin
Freiburg
Union Berlin
Bundesliga

Na Bundesliga, o Freiburg enfrenta o Union Berlin. Mas onde assistir à partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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SC Freiburg x Union Berlin: horário do jogo

crest
Bundesliga - Rodada 9
Europa-Park Stadion

O SC Freiburg recebe o Union Berlin no Europa-Park Stadion para um duelo pela Bundesliga. Após uma boa atuação na Conference League, a equipe de Freiburg quer manter o embalo também no campeonato.

Como líder da tabela, o Freiburg está sob pressão para manter contato com o topo da classificação. Para isso, o técnico Julian Schuster conta com uma equipe que ganhou confiança recentemente: três vitórias seguidas falam por si.

O Freiburg lançou as bases dessa recente ascensão com a vitória por 3 a 2 sobre o Wolfsburg na Copa da Alemanha e o triunfo fora de casa por 2 a 1 diante do Augsburg na Bundesliga. O ponto alto foi a vitória por 1 a 0 sobre o Trabzonspor, fora de casa, na Conference League, partida em que o goleiro Mio Backhaus se destacou e levou a melhor até mesmo sobre Mohamed Salah várias vezes.

O Union Berlin, por outro lado, vive uma fase bem mais difícil. Em 16º lugar na tabela, a equipe está sob a pressão da luta contra o rebaixamento e teve poucas atuações convincentes nesta temporada. O técnico Mauro Lustrinelli tem a tarefa de estabilizar o time.

Na Bundesliga, o Union ao menos conseguiu recentemente um empate por 1 a 1 com o Colônia, depois de ter sofrido uma pesada derrota por 5 a 0 para o mesmo adversário na Copa da Alemanha. A defesa segue sendo a maior preocupação.

Confira a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com SC Freiburg e Union Berlin?

O SC Freiburg chega a esta partida com três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Mais recentemente, venceu o Trabzonspor por 1 a 0 fora de casa na Conference League. Antes disso, derrotou o Augsburg por 2 a 1 na Bundesliga e eliminou o Wolfsburg da Copa da Alemanha com uma vitória por 3 a 2. As duas derrotas para o Bayern de Munique (3 a 1) e o AS Monaco (3 a 0) mostram que ainda há espaço para melhorar diante das equipes de ponta. Em cinco jogos, o Freiburg marcou oito gols e sofreu nove.

O Union Berlin soma uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. A partida mais recente terminou em 1 a 1 com o Colônia, pela Bundesliga. A derrota mais pesada nesse período foi o 5 a 0 sofrido na Copa da Alemanha, também diante do Colônia. O Union marcou apenas três gols e sofreu sete em cinco jogos, um desempenho ofensivo que reflete a luta contra o rebaixamento.

SCF

SCF - Sequência

ASM
D3-0
FCB
D1-3
WOB
V3-2
FCA
V1-2
TRS
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FCU

FCU - Sequência

ELV
V1-0
BVB
E0-0
FCA
E1-1
KOE
D5-0
KOE
E1-1
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

SC Freiburg x Union Berlin: escalações

Escalações de Freiburg x Union Berlin

4-2-3-1
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Formação
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
3-4-1-2
M. BackhausM. BackhausJ. MakengoJ. MakengoP. TreuP. TreuM. GinterM. GinterP. LienhartP. LienhartM. EggesteinM. EggesteinY. SuzukiY. SuzukiD. ScherhantD. ScherhantJ. BesteJ. BesteY. EngelhardtY. EngelhardtI. MatanovicI. MatanovicF. RoennowF. RoennowZ. Van Den BoschZ. Van Den BoschR. KhediraR. KhediraM. FriedrichM. FriedrichJ. HabererJ. HabererK. ImeriK. ImeriD. KoehnD. KoehnA. SchaferA. SchaferM. AebischerM. AebischerT. SkarkeT. SkarkeL. BurcuL. Burcu
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
4-2-3-1
Freiburg

Time titular

Union Berlin

Reservas

Técnico

  • J. Schuster
  • M. Lustrinelli
Freiburg

Lesões e suspensões

Union Berlin

SC Freiburg x Union Berlin: momento das equipes

SCF

SCF - Sequência

ASM
D3-0
FCB
D1-3
WOB
V3-2
FCA
V1-2
TRS
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FCU

FCU - Sequência

ELV
V1-0
BVB
E0-0
FCA
E1-1
KOE
D5-0
KOE
E1-1
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

SC Freiburg x Union Berlin: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

FreiburgEmpateUnion Berlin
0
2
3
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
FJ
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Freiburg badge
Freiburg
SCF
1
FJ
2Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

SC Freiburg x Union Berlin: classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
9630299+2021
V
E
V
V
E
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
9630167+921
V
E
V
E
E
3
LeipzigLeipzigRBL
96032713+1418
V
V
V
D
V
4
FreiburgFreiburgSCF
85121810+816
V
D
D
V
E
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
95131916+316
V
D
D
V
V
6
Werder BremenWerder BremenSVW
94321715+215
D
V
V
E
E
7
ElversbergElversbergELV
94141718-113
D
V
D
V
D
8
StuttgartStuttgartSTU
94051515012
V
V
D
D
V
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
93331520-512
E
V
D
V
D
10
HamburgoHamburgoHSV
94051020-1012
V
D
D
V
V
11
MainzMainzM05
93151819-110
D
D
D
V
D
12
PaderbornPaderbornSCP
9243811-310
E
E
V
E
D
13
AugsburgAugsburgFCA
9234202009
D
D
E
D
E
14
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
15
ColôniaColôniaKOE
9234913-49
D
E
E
D
V
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
E
E
E
V
D
17
SchalkeSchalkeS04
813449-56
D
E
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
91171225-134
D
E
V
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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