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Globoplay
✅ Possui os direitos para transmitir dois jogos ao vivo por rodada na TV fechada, focando nas partidas das equipes mais populares como o Bayern de Munique.
✅ A assinatura do Globoplay com canais ao vivo também garante acesso aos jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e outras grandes competições do calendário nacional.
✅ Permite assistir aos jogos tanto pelo decodificador clássico da operadora quanto pelo aplicativo do Globoplay em Smart TVs, celulares e tablets.
SportyNet
✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+).
✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras.
✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel.
Freiburg x RB Leipzig: horário do jogo
O Freiburg recebe o RB Leipzig no domingo, 29 de novembro, no Europa-Park Stadion. O duelo da Bundesliga coloca frente a frente o terceiro e o quarto colocados da tabela.
O Freiburg chega embalado pela semana. O time de Julian Schuster venceu seus últimos cinco jogos oficiais, o mais recente por 2 a 1 sobre o Twente Enschede, na quinta-feira, pela Conference League.
O Leipzig também vive boa fase. Sob o comando do técnico Martin Demichelis, o time da Saxônia venceu seus jogos mais recentes: 3 a 1 contra o Lens, pela Champions League, e 5 a 1 fora de casa contra o Union Berlin.
Entre os visitantes, o destaque é Antonio Nusa. O jogador de 21 anos soma cinco gols e sete assistências em dez partidas na Bundesliga e é considerado peça-chave do ataque do Leipzig.
Já o Freiburg tem se apoiado na regularidade nas últimas semanas. Há também a lembrança da vitória por 4 a 1 em casa sobre o Leipzig em maio, que deve dar ainda mais ânimo ao time.
Para quem quer acompanhar a partida, confira a seguir todas as informações sobre horário, canal e transmissão por streaming.
Assuntos da semana: como chegam Freiburg e RB Leipzig?
O Freiburg venceu seus últimos cinco jogos oficiais (5-0-0). Na partida mais recente, bateu o Twente Enschede por 2 a 1 na Conference League. Antes, venceu o Elversberg fora de casa por 1 a 0 e o Union Berlin por 2 a 0. Ao todo, marcou oito gols e sofreu dois.
O RB Leipzig soma três vitórias e duas derrotas (3-0-2). Na partida mais recente, o time da Saxônia venceu o Lens por 3 a 1 na Champions League. Antes, bateu o Union Berlin fora de casa por 5 a 1. Nesse intervalo, o Leipzig perdeu um amistoso para o Mlada Boleslaw por 5 a 4 e a partida da Champions League fora de casa contra o Manchester City por 3 a 2. O saldo em cinco jogos é de 19 gols marcados e 12 sofridos.
Freiburg x RB Leipzig: escalações
Escalações de Freiburg x Leipzig
Time titular
Reservas
Técnico
- J. Schuster
- M. Demichelis
Freiburg x RB Leipzig: desempenho recente
Freiburg x RB Leipzig: histórico de confrontos diretos
Confrontos
Freiburg x RB Leipzig: classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|11
|8
|1
|2
|22
|10
|+12
|25
V
V
V
V
D
|2
|10
|7
|3
|0
|17
|7
|+10
|24
V
V
E
V
E
|3
|11
|6
|5
|0
|30
|10
|+20
|23
E
E
V
E
V
|4
|11
|7
|0
|4
|32
|15
|+17
|21
D
V
V
V
V
|5
|10
|6
|1
|3
|24
|17
|+7
|19
V
V
D
D
V
|6
|11
|5
|4
|2
|24
|18
|+6
|19
E
V
D
V
V
|7
|11
|4
|4
|3
|18
|22
|-4
|16
E
V
E
V
D
|8
|11
|4
|2
|5
|17
|17
|0
|14
E
E
V
V
D
|9
|11
|3
|4
|4
|16
|15
|+1
|13
V
E
D
E
E
|10
|11
|3
|4
|4
|16
|16
|0
|13
V
D
E
E
V
|11
|11
|4
|1
|6
|21
|23
|-2
|13
V
D
D
D
D
|12
|11
|4
|1
|6
|17
|24
|-7
|13
D
D
D
V
D
|13
|11
|4
|1
|6
|10
|24
|-14
|13
E
D
V
D
D
|14
|10
|3
|3
|4
|23
|21
|+2
|12
V
D
D
E
D
|15
|10
|4
|0
|6
|16
|18
|-2
|12
D
V
D
V
V
|16
|11
|1
|4
|6
|6
|19
|-13
|7
D
E
D
D
E
|17
|11
|1
|4
|6
|9
|28
|-19
|7
D
D
D
E
E
|18
|11
|1
|2
|8
|15
|29
|-14
|5
E
D
D
E
V