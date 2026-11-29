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Freiburg x RB Leipzig: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 11 29 de nov. de 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

O Freiburg recebe o RB Leipzig no domingo, 29 de novembro, no Europa-Park Stadion. O duelo da Bundesliga coloca frente a frente o terceiro e o quarto colocados da tabela.

O Freiburg chega embalado pela semana. O time de Julian Schuster venceu seus últimos cinco jogos oficiais, o mais recente por 2 a 1 sobre o Twente Enschede, na quinta-feira, pela Conference League.

O Leipzig também vive boa fase. Sob o comando do técnico Martin Demichelis, o time da Saxônia venceu seus jogos mais recentes: 3 a 1 contra o Lens, pela Champions League, e 5 a 1 fora de casa contra o Union Berlin.

Entre os visitantes, o destaque é Antonio Nusa. O jogador de 21 anos soma cinco gols e sete assistências em dez partidas na Bundesliga e é considerado peça-chave do ataque do Leipzig.

Já o Freiburg tem se apoiado na regularidade nas últimas semanas. Há também a lembrança da vitória por 4 a 1 em casa sobre o Leipzig em maio, que deve dar ainda mais ânimo ao time.

Para quem quer acompanhar a partida, confira a seguir todas as informações sobre horário, canal e transmissão por streaming.

Assuntos da semana: como chegam Freiburg e RB Leipzig?

O Freiburg venceu seus últimos cinco jogos oficiais (5-0-0). Na partida mais recente, bateu o Twente Enschede por 2 a 1 na Conference League. Antes, venceu o Elversberg fora de casa por 1 a 0 e o Union Berlin por 2 a 0. Ao todo, marcou oito gols e sofreu dois.

O RB Leipzig soma três vitórias e duas derrotas (3-0-2). Na partida mais recente, o time da Saxônia venceu o Lens por 3 a 1 na Champions League. Antes, bateu o Union Berlin fora de casa por 5 a 1. Nesse intervalo, o Leipzig perdeu um amistoso para o Mlada Boleslaw por 5 a 4 e a partida da Champions League fora de casa contra o Manchester City por 3 a 2. O saldo em cinco jogos é de 19 gols marcados e 12 sofridos.

Freiburg x RB Leipzig: escalações

Freiburg x RB Leipzig: desempenho recente

Freiburg x RB Leipzig: histórico de confrontos diretos

Freiburg x RB Leipzig: classificação