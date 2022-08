Freiburg x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Partida acontece nesta sexta-feira (12), pela segunda rodada da Bundesliga; veja como acompanhar na tv e na internet

Freiburg e Borussia Dortmund entram em campo nesta sexta-feira (12), no Europa Park-Stadion, a partir das 15h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, no streaming.

Após estrear com vitória, o Freiburg quer mais um triunfo, agora diante de sua torcida. O time mandante segue sem contar com Holer, Shace e Ezekwem, lesionados, enquanto Kubler é dúvida.

O Dortmund, por sua vez, também quer ganhar mais uma para engatar uma sequência positiva neste início de Bundesliga. Adeyemi, com um problema no pé, é a única dúvida do time aurinegro.

Prováveis escalações:

Possível escalação do Freiburg: Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Sallai, Doan, Grifo; Gregoritsch.

Possível escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Dahoud, Bellingham; Hazard, Reus, Malan; Modeste.

Desfalques da partida

Freiburg:

Lucas Holer, Kevin Schade e Kimberly Ezekwem: lesionados.

Borussia Dortmund:

Adeyemi: lesionado.

Quando é?

JOGO Freiburg x Borussia Dortmund DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Europa Park-Stadion, Freiburg - ALE HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Borussia Dortmund

JOGO CAMPEONATO DATA Dortmund 1 x 0 Leverkusen Amistoso 6 de agosto de 2022 Dortmund 1 x 1 Antalyaspor Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Dortmund x Werder Bremen Bundesliga 20 de agosto de 2022 10h30 (de Brasília) Hertha Berlin x Dortmund Bundesliga 27 de agosto de 2022 10h30 (de Brasília)

Freiburg

JOGO CAMPEONATO DATA Augsburg 0 x 4 Freiburg Bundesliga 6 de agosto de 2022 Kaiserslautern 1 x 2 Freiburg Bundesliga 31 de julho de 2022

Próximas partidas